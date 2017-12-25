2018 Turizmde Rekor Yılı Olacak"

AYŞE YILDIZ/LEVENT KİŞİ - Antalya Valisi Münir Karaloğlu, "Antalya olarak 2018'de özellikle turizm sektöründe tüm zamanların rekorunu kıracağız. 13-14 milyon civarında turist hedefimiz var." dedi.



Karaloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2016'da hatırlamak istemedikleri birçok olumsuzluğun üst üste geldiği, bunun da hem turizmi hem ekonomiyi derinden etkilediğini söyledi.



Bu yılın ise Türkiye ve Antalya için pozitif geçtiğini anlatan Karaloğlu, "2017'de çok hızlı bir toparlanmayla 2016 krizinden çıktık. Antalya 2016'yı 6 milyon 200 bin turistle kapamıştı. 2017'yi ise transfer yolculukla gelenlerle beraber 10 milyon 500 bin turistle kapatacağız." diye konuştu.



İki yıl arasında yüzde 60'lık sıçrama olduğuna dikkati çeken Karaloğlu, dünyada hiçbir destinasyonda iki yıl arasında yüzde 60 büyüme olmadığını, Antalya'nın bu alanda bir ilki başardığını kaydetti.



"Bunu başarırken çok ciddi emekler var. Başta hükümetimizin çok ciddi destekleri oldu. Charter uçak firmalarına, uçak başına 6 bin dolar desteği oldu. Tanıtım noktasında bakanlığımızın büyük destekleri oldu." diyen Karaloğlu, Dışişleri Bakanlığı başta olmak üzere valilik, belediye ve turizm alanındaki sivil toplum kuruluşlarının da ciddi çalışmalar yaptığını vurguladı.



Avrupa'da şehir şehir gezerek, Rusya'da özel festivaller yaparak, Ukrayna, İsrail ve Polonya başta olmak üzere farklı ülkelerde çalışmalar yapıldığına değinen Karaloğlu, bunların meyvesini aldıklarını ifade etti.



Hem yerel rakamlara hem genel ekonomik göstergelere bakıldığında Türkiye ve Antalya'nın iyi bir yılı geride bıraktığını anlatan Karaloğlu, şunları kaydetti:



"Erken rezervasyon rakamlarına bakarak 2018'in iyi geçeceğini söylüyoruz, tahmini bir şey yapmıyoruz, elimizdeki veriler üzerinden konuşuyoruz. Gayet iyi gidiyor. Erken rezervasyonda sıkıntılı olduğumuz pazarlarda bile çok ciddi bir sıçrama var, özellikle merkez Avrupa'da, Almanya, Hollanda ve Belçika hattında. İskandinav ülkelerinde bir kıpırdama var. Zaten İngiltere geçen sene de çok iyiydi, bu sene çok daha iyi olacağı gözüküyor. Rus pazarı büyümeye devam edecek. Uzakdoğu, İran, Ortadoğu pazarında da yine 2018'in, 2017'den iyi olacağı verileri elimizde var. Antalya olarak 2018'de özellikle turizm sektöründe tüm zamanların rekorunu kıracağız. 13-14 milyon civarında turist hedefimiz var. Bunu sektörle beraber, bakanlığımızın öncülüğünde gerçekleştireceğiz."



"Reklam tadında tanıtım filmleri"



Yurt içi ve yurt dışı fuarlara katılım ve tanıtım faaliyetlerinin devam ettiğini aktaran Karaloğlu, "Valilik olarak altı ayrı destinasyonla ilgili çok kaliteli reklam tadında iki dakikalık tanıtım filmleri yaptırdık. Yakın zamanda onları kamuoyuyla paylaşıp, piyasaya süreceğiz." dedi.



Bu tanıtım filmleriyle "Antalya'da şu kadar otel var, şu kadar yatağımız var" değil, "Antalya'da biz size çok kaliteli bir hayatı vadediyoruz" izlenimi vereceklerini belirten Karaloğlu, 2018'e dönük çalışmaların devam ettiğini söyledi.



Karaloğlu, sadece turizmde değil, Cumhurbaşkanlığının başlattığı milli istihdam seferberliğinde de İstanbul'dan sonra en büyük sayısal katkıyı koyan il ödülünü Antalya'nın aldığını hatırlattı.



İhracat rakamlarında Türkiye'de rekor olacağının kesinleştiğini, son açıklanan büyümenin 11,1 civarında olduğuna dikkati çeken Karaloğlu, Antalya'nın ihracatında ise yüzde 20 artış yaşandığını dile getirdi.