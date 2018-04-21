2018 Troya Yılı'nda, Troya Atıyla Rekor Denemesi

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde, su altında en uzun süre kalarak Dünya Guinness Rekorlar Kitabı'na giren ilk ve tek Türk Sualtı Sporcusu Cem Karabay, '2018 Troya Yılı' için sembolik Troya Atı'nın da yer alacağı yeni bir rekor denemesine hazırlanıyor.

5. Dünya rekorunu '2018 Troya Yılı' tüm dünyada duyulması için kırmaya hazırlanan Cem Karabay, 23 Nisan Pazartesi Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda saat 11.00'da suya girecek, Çanakkale Kara Savaşları'nın 103'üncü yıl dönümü olan 24 Nisan'da su üstüne çıkacak.

Gökçeada Kaymakamlığı ve GESTAŞ'ın desteklediği dünya rekortmeni Cem Karabay, 6 metre derinlikte, 2 metrelik sembolik Troya atında yaşayacak ve yeme, içme, uyuma gibi ihtiyaçlarını suyun altında giderecek.

'2018 Troya Yılı' kapsamında organize edilen rekor denemesinde Cem Karabay, Norveçli Nils-Roar Selnes'in 15 saat 10 dakikalık rekorunu geçerek süreyi 23 saat 4 dakikaya çıkarmayı hedefliyor.

Gökçeada ilçesi Yıldız Koyunda bulunan Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) Sualtı Deniz Parkı'nda gerçekleştirilecek olan rekor denemesinde, Guinness Rekorlar Merkezi'nce görevlendirilen Türkiye'deki tek Guinness hakemi Şeyda Subaşı Gemici hazır bulunacak. - ÇANAKKALE