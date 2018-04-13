2018 Troya Yılı" İcra Kurulu Toplantısı

"2018 Troya Yılı" icra kurulu toplantısı Çanakkale Valisi Orhan Tavlı başkanlığında gerçekleştirildi.

İl Özel İdaresinde düzenlenen toplantıda, Troya Yılı hazırlıkları kapsamında yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Yıl boyunca yapılacak çalışma ziyaretlerinin ele alındığı toplantıda, hazırlanacak kamu spotları üzerinde duruldu.

Sosyal medya hesaplarının etkili kullanılması, tanıtım faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi konularının görüşüldüğü toplantıda, yabancı dillerde tanıtım broşürlerinin basılması ele alındı.

Toplantıda ayrıca sivil toplum kuruluşları ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına dönük bilgilendirme ve tanıtım çalışmalarının yapılması kararlaştırıldı.