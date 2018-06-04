2018 Tgf Federasyon Kupası Taner Yamaç'ın Oldu

Bu yıl 20'ncisi düzenlenen TGF Federasyon Kupası, Samsun'da yapıldı.

İki gün süren turnuvada, 14 kulüpten 66 oyuncu sahaya çıktı. Samsun Golf Kulübü'nde düzenlenen TGF Federasyon Kupası'nda Taner Yamaç toplamda 140 gross skorla şampiyon oldu.

Türkiye Golf Federasyonu'nun faaliyet takviminde yer alan, TGF Federasyon Kupası Samsun Büyükşehir Belediyesi Golf Kulübü'nde tamamlandı. Bu yıl 20.'si düzenlenen TGF Federasyon Kupası'na 14 kulüpten 66 oyuncu katıldı. İki raund olarak oynanan turnuvada National Antalya Gençler Golf Akademisi'nden Taner Yamaç 140 gross skorla birinci olarak 2018 TGF Federasyon Kupası'nda şampiyon oldu. Yamaç'a kupasını Samsun Valisi Osman Kaymak verdi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Golf Kulübü'nde yapılan turnuvada Klassis Golf Kulübü, National Antalya Gençler Golf Akademisi, National BGK, Cornelia Golf Kulübü, İstanbul Gençler Golf Akademisi, Serik BGA, Sueno Golf Kulübü, Taurus Golf Kulübü, Bel-Ka Golf Kulübü, Bodrum Golf Kulübü, İzmir Golf Kulübü, İstanbul Golf Kulübü, Samsun Büyükşehir Belediyesi Golf Kulübü'nden ve ferdi lisanslı 66 golfçü sahaya çıktı.

Organizasyonda gross şampiyonu play-off sonunda belirlendi. Turnuvayı 140'ar vuruşla bitiren Taner Yamaç ve Sena Ersoy 18. çukurda play-off oynadı. Play-off'un ilk çukurunu her iki oyuncu da par ile geçince eşitlik bozulmadı. Play-off'un ikinci çukurunda yine par yapan Taner Yamaç, Sena Ersoy'u geçerek TGF Federasyon Kupası'nın sahibi oldu.

Turnuvanın final raundunun sonunda, National Antalya Gençler Golf Akademisi sporcularından erkekler grossda Taner Yamaç toplamda 140 (par) gross skorla birinci, Mutlu Güner 147 (+7) gross skorla ikinci, Berk Çelik 148 (+8) gross skorla üçüncü oldu. Kadınlar grossda Klassis Golf Kulübü sporcularından Sena Ersoy toplamda 140 (par) gross skorla birinci, Damla Bilgiç 151 (+11) gross skorla ikinci, National BGK sporcularından İrem Demir 155 (+15) gross skorla üçüncü sırada müsabakayı tamamladı.

Erkekler A kategorisinde National AGGA'dan Orkunhan Kaplan 139 net vuruşla, kadınlar A kategorisinde Klassis Golf Kulübü'nden Sena Ersoy 138 net vuruşla, Erkekler B kategorisinde National BGK'dan Cem Başpınar 79 Stableford skorla, kadınlar B kategorisinde National BGK sporcularından Hatice Kübra Ertan 74 stableford skorla birinci oldu.

Kazananlara ödüllerini Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ahmet Güral Karayılmaz, Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu, TGF Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Demirağ, TGF Yönetim Kurulu üyesi Richard Ahmet Özatacan ile Samsun Golf Kulübü Başkanı Kadir Koçak verdi. - SAMSUN