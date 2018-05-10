Antalya'daki Perge Antik Kenti'nde "2018 Perge Yılı" açılış programı düzenlendi.

"Yaza merhaba" etkinliğini de içeren programa Seçim Güvenlik Bölge Toplantısı'nda yer almak üzere gittiği Gaziantep'ten video konferansla katılan Antalya Valisi Münir Karaloğlu, turizmde 2018 yılına "muhteşem başlangıç" yaptıklarını söyledi.

Geçen yılın rakamlarının yüzde 45 üzerine çıkıldığını belirten Karaloğlu, turizmin daha da iyiye gittiğini, böyle devam ettiği sürece hedefe ulaşılmış olunacağını dile getirdi.

Karaloğlu, "Bu sene 2018 Perge Yılı olarak kutlanacak. Antalya'ya gelecek tüm misafirlerimizi Perge'de ağırlayabiliriz. Bu seneden çok ümitliyiz. Yıl sonuna gelindiğinde hem turist sayısı hem de geliri bakımından herkesi mutlu edecek bir sonuç alınacaktır diye ümit ediyorum." şeklinde konuştu.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de her yıl bir antik değerin öne çıkacak olmasının dünya kenti Antalya'nın tanıtımı açısından çok önem taşıdığını vurguladı.

Bu yıl Perge ile başlanmasının çok anlamlı olduğuna işaret eden Türel, "Bu yıl Antalya'ya 14 milyon turist bekliyoruz. Kaybolan yılları telafi etmeyi hedefliyoruz. Kente gelecek turistlerin en az 4 milyonunun da Perge Antik Kenti'ni ziyaret etmesini diliyoruz. Perge'nin bu eşsiz güzelliğini görmeyen kalmamalı." ifadelerini kullandı.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı da bu yıl turizm sezonunda 2014 yılı rakamlarına ulaşmanın mümkün olduğuna dikkati çekti.

Her yıl 12 milyonun üzerinde yabancı misafir çeken Antalya'da ilk dört ayda 1 milyon 200 bin ziyaretçiyi ağırladıklarını anlatan Yağcı, "Antalya'da tarih, doğa, kültür, gastronomi, yayla, her şey var. Dünyada Antalya kadar antik kent ve tiyatroya sahip başka bir kent yok. Bu zenginliklerimizi turizmde değerlendirmeliyiz." görüşünü paylaştı.

Etkinlik kapsamında Anadolu Ajansı (AA) foto muhabiri Ali İhsan Öztürk'ün objektifinden Antalya'yı farklı yönleriyle yansıtan "Işıklar ve Gölgeler" isimli fotoğraf sergisi, Perge'de sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Turizm Haftası'nda 15-22 Nisan'da Cumhuriyet Meydanı'nda izlenime açılan ve büyük ilgi gören sergi, antik kentte üç gün boyunca ziyaret edilebilecek.