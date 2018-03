WWW.CARMEDYA.COM – Volkswagen Ticari Araç, Türkiye'de kendi sınıfının yaratıcısı olan modeli Caravelle'in, 2018 modellerini satışa sundu.Peki 2018 2018 Caravelle modelleri ne kadardan satışa sunulacak?

2018 model Volkswagen Caravelle ne kadardan satılacak?



2018 model Caravelle'ler Volkswagen Yetkili Satıcıları'nda yerini aldı. Trendline, Comfortline ve Highline donanım seviyelerinde satın alınabilecek. Tasarımı, konfor, güvenlik ve yardımcı sürüş donanımlarıyla Caravelle oldukça iddialı duruyor.

2018 model Caravelle modelleri, 148 bin 180 TL'den başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor ve 20 bin TL'ye 12 ay yüzde "0" faiz ile satışa sunulması bekleniyor.

