2018 Model İpad Pro Böyle Olacak

Apple'ın halihazırdaki işlemcisi A11 Bionic, 6 çekirdekli işlemcisiyle, iPhone 8 ve iPhone X'e hayat veriyor. Gelen yeni raporlar ise, Apple'ın gelecek işlemcisinin çalışmalarına başladığını gösteriyor. Yeni işlemci A11X Bionic ismiyle anılacak ve tam 8 çekirdekten oluşacak.



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Tayvanlı bir teknoloji sitesi olan MyDrivers, Apple'ın yeni işlemcisinin A11X Bionic olduğunu ortaya atarken, bununla da kalmayarak yeni işlemcinin tam 8 çekirdekli olacağını da açıkladı. Böylece halihazırda A11 Bionic'ten çok daha güçlü olacak olan A11X Bionic işlemci, 3 adet Monsoon ve 5 adet de Mistral çekirdeğinden güç alacak.



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A11X Bionic işlemci, ayrıca Apple için önemli bir kilometre taşı da olacak. 7nm mimari sürecine sahip olacak olan A11X Bionic işlemci, böylece Apple'ın 7nm'ye sahip ilk işlemcisi olacak. Şu an iPhone'larda kullanılan A11 Bionic işlemci, 10nm mimariye sahip.



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A11X Bionic işlemcinin gelecek yılın iPad Pro'larında kullanılması da gündemde. Öte yandan 2018 model iPad Pro'lar için bir diğer iddia, iPhone X'teki TrueDepth kamera sistemini de taşıyacak olması hakkında. Böylece Face ID özelliğini iPad Pro'da da görebileceğiz. Ancak Face ID sisteminin kullanılacak olması, Touch ID'nin kaldırılması anlamına mı gelecek, bunu elbette hep birlikte göreceğiz. Zira kullanıcılar Face ID'nin yanı sıra, Apple cihazlarında Touch ID'nin bulunmasını da istiyor gibiler.



