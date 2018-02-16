2018 Kültür Oscarı Sivas'ın

2018 Kültür Oscarı, İhramcızade Kültür ve Sanat Merkezi'nde Bakır Rölyef Eğitmeni Necmettin Sadıkoğlu tarafın hazırlanan çalışma ile Sivas'a kazandırıldı.

İhramcızade Kültür ve Sanat Merkezi'nde Bakır Rölyef Eğitmeni Necmettin Sadıkoğlu, işlediği Ayete-l Kürsü çalışmasıyla Türkiye'de 2018 Kültür Oscar'ı ödülünü almıştı. Sadıkoğlu aldığı ödül ve Uluslararası Murat Ertekin İmam Hatip Lisesinin Afrika ve Asyalı öğrencileri ile birlikte Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın'ı ziyaret etti. Sadıkoğlu burada Aydın'a, ayyıldız kelime-i tevhit işlemesini takdim etti. Sadıkoğlu, Başkan Aydın'a ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerinden işlediği Bir tabloyu da hediye etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Başkan Aydın, 2018 Kültür Oscar Ödülünü Sivas'a getiren Sadıkoğlu'na teşekkür ederek yurt dışından gelen öğrencilerinde farklı konularda eğitim almasının önemli olduğuna vurgu yaptı. - SİVAS