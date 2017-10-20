2018 KPSS sınavları ne zaman başlıyor? ÖSYM sınav takvimi. 2018 KPSS sınavlarının ne zaman başlayacağı merak edilirken, KPSS 2018 kapsamı içerisinde lisans, önlisans, ortaöğretim sınavları ÖSYM sınav takvimi içerisinde ne zaman yayınlanacak?

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, tekli yıllarda, KPSS önlisans ve KPSS ortaöğretim sınavlarının olmayacağını önceden açıklamıştı. Gerek önlisans mezunları gerek lise mezunları bir sonraki sene sınavların ne zaman yapılacağını merak ediyor. Sınav merkezi şu ana dek "takvim" üzerinden resmi bir açıklama yapmadı. Peki sınavlar ne zaman yapılacak?

Sınav tarihleri

Geçen seneler baz alındığında lisans sınavlarında başvurular "Mart" ayında başlıyor. 2018 yılında da Mart ayında başvurular alınabilir. 2017 yılında 13 Mart ayında başvurular başlamıştı. Sınav merkezi, Genel Yetenek – Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavlarını 2017 yılında 21 Mayıs'ta yapmıştı. 2018 yılında bu üç sınav Mayıs ayında yapılması bekleniliyor.

Alan Bilgisi Sınavları, Genel Yetenek Genel Kültür sınavlarından tam bir hafta sonra yapılıyor.

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınavı ise sınavda 2 ay sonra, Temmuz ayında yapılmaktadır.

KPSS lisans Ekim ayında yapılması bekleniliyor.

KPSS ortaöğretim ise Kasım ayında yapılması bekleniliyor.

2018 KPSS ücretleri ne kadar olacak?

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, sınav ücretlerinin ne kadar olacağına dair resmi bir açıklama yapmadı. Geçen sene özellikle, ÖABT sınavında istenilen ücretlerden ötürü sınav merkezi oldukça eleştirilmişti. Ücretler açıklandığında haber içeriğimizde olacaktır.

ÖSYM 15 dakika kuralına dair önemli gelişme

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, geçen sene YGS sınavı ile başlattığı 15 dakika kuralının kaldırıldığını açıklamıştı. Sınavdan ötürü birçok öğrenci ve aday sınava giremezken, yeni sistem oldukça eleştirilmişti.

ÖSYM'nin sınav sisteminde değişiklik yok

Sınava girenler en çok dört yanlış bir doğruyu götürdüğü sınav sistemine dair bir değişiklik yok.