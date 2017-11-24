2018 KPSS ortaöğretim (lise) memurluk sınavı ne zaman? Net tarihi... Memur olmak isteyen ortaöğretim lise mezunları 2018 KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman sorusunu sormaya başladı. Bu konuya istinaden ÖSYM sınav takvimini belirdi. İşte 2018 KPSS ortaöğretim başvuru tarihi ve sınav tarihi

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) için heyecan dorukta. Memur olmak isteyen milyonlarca kişi gözünü ÖSYM'nin sınav takvimine çevirdi. Yapılan resmi açıklamalar çerçevesinde lise mezunlarınında girdiği KPSS ortaöğretim memurluk sınav tarihi ne zaman sorusu yanıt buldu. İşte 2018 KPSS ortaöğretim başvuru ve sınav tarihi.

2018 KPSS SINAVI BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından düzenlenecek olan 2018 KPSS ortaöğretim sınavı başvuruları 3-19 Temmuz tarihleri arasında alınacak.

2018 KPSS SINAVI NE ZAMAN?

Memur olmak isteyenleri yakında ilgilendiren ortaöğretim KPSS 7 Ekim 2018 tarihinde düzenlenecek. Sonuçlar ise 8 Kasım 2018 tarihinde açıklanacak. '2018 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi'ne ÖSYM'nin internet adresinden erişilebilecek.