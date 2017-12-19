2018 KPSS önlisans ve lisans sınavı ne zaman? ÖSYM tarihi... Binlerce memur adayının merakla beklediği 2018 KPSS sınavı ne zaman düzenlenecek? ÖSYM tarafından yapılan memurluk sınavı olarak da nitelendirilen 2018 Kamu Personeli Seçme Sınavı ile ilgili tüm merak edilenler haberimizin detayında...

Memur adayları gözünü 2018 KPSS sınavına çevirdi. Peki binlerce kişinin merakla beklediği KPSS sınavı ne zaman düzenlenecek? ÖSYM konuyla ilgili resmi bir açıklama yayınlandı mı? Sınav başvuru süresini kaçırmak istemeyen memur adayları gözünü şimdiden 2018 KPSS sınavına çevirdi. İşte Kamu Personeli Seçme Sınavı ile ilgili tüm ayrıntılar

KPSS 2018 NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM tarafından net tarih açıklaması yapılmasa da, 2018 Mart ayında başvuruya açılması beklenen KPSS, Genel Yetenek, Genel Kültür, Eğitim Bilimleri alanları ile Mayıs 2018'de gerçekleştirilecek, sonuçları ise Haziran 2018'de duyurulacak.

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavının, Temmuz 2018'de, sonuçlarının ise Ağustos 2018'de duyurulması beklenmektedir.

SINAV ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

Resmi duyuru yapılmaması nedeniyle sınav ücretlerinin ne kadar olacağı net olarak bilinmemektedir. Fakat geçtiğimiz dönem gerçekleşen sınavda, alanlara katılım sağlayacaklardan 40, genel yetenek ve eğitim bilimleri sınavına katılım sağlayacaklardan ise 60 lira talep edilmişti. Bu yıl fiyatlarda artış olması beklenebilir.