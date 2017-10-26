2018 KPSS önlisans lisans sınavı başvurusu ne zaman | 2018 KPSS memurluk sınavı başvuru tarihleri belirlendi mi? Memur olmak isteyen binlerce kişi 2018 KPSS' ye başvurmak için tarihleri araştırıyor. Fakat ÖSYM tarafından 2018 sınav takvimi yayınlanmadı. ÖSYM, tekli yıllarda KPSS önlisans ve KPSS ortaöğretim sınavlarının olmayacağını önceden açıklamıştı. 2018 KPSS sınavlarının ne zaman başlayacağı merak edilirken, KPSS 2018 kapsamı içerisinde lisans, önlisans, ortaöğretim sınavları ÖSYM sınav takvimi içerisinde ne zaman yayınlanacak? İşte KPSS sınav tarihleri hakkında detaylar haberimizde...

2018 KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

Geçen yıl Mayıs ayında yapılan KPSS (A Grubu ve Öğretmenlik sınavı) 2018' de aynı zaman yapılması bekleniliyor. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT), Temmuz 2018'de sınavı yapılıp, sonuçları ise Haziran 2018'de açıklanması bekleniliyor. Sınava başvuru tarihi ise Mart 2018 olarak düşünülüyor.

İşte Tahmini Sınav Tarihleri;

2018 KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans (Ön Lisans Düzeyİ) Ekim 2018 / Ağustos 2018

2018-KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans (Ortaöğretim Düzeyi) Ekim 2018 / Ağustos 2018

2018-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) Kasım 2018

KPSS Lisans Düzeyi Başvuru: Mart 2018

KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans Düzeyi Başvuru: Ağustos 2018

DHBT Başvuru: Eylül 2018

ÖSYM 15 dakika kuralına dair önemli gelişme

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, geçen sene YGS sınavı ile başlattığı 15 dakika kuralının kaldırıldığını açıklamıştı. Sınavdan ötürü birçok öğrenci ve aday sınava giremezken, yeni sistem oldukça eleştirilmişti.