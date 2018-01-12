2018 KPSS ne zaman? KPSS Lisans Ortaöğretim sınavı ne zaman? 2018 KPSS ne zaman yapılacak? Kamuda çalışabilmek için KPSS'ye hazırlanan binkerce aday, 2018 yılında yapılacak KPSS tarihlerini merak ediyor. Peki, 2018 KPSS ne zaman? KPSS Lisans ve Ortaöğretim sınavları ne zaman yapılacak? İşte KPSS sınavı hakkında merak edilen her şey...

2018 KPSS için adaylar hazırlık içinde. Milyonlarca aday 2018 yılı KPSS tarihlerini merak ediyor. Bu sene yapılacak olan KPSS sınavlarının tarihleri, ÖSYM'nin yayımladığı 2018 sınav takvimiyle belli oldu. Peki, 2018 KPSS ne zaman? KPSS Lisans, Ön Lisans, Ortaöğretim, Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT), Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) sınavları ne zaman yapılacak? İşte 2018 KPSS sınav tarihleri...

2018 KPSS NE ZAMAN? KPSS LİSANS/ORTAÖĞRETİM SINAV TARİHLERİ!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) belirlediği 2018 sınav takvimine göre, KPSS sınavlarının tarihleri de belli oldu. Milyonlarca aday, 2018 yılı KPSS sınav tarihlerini araştırıyor. İşte merak edilen KPSS sınav tarihleri;



2018 KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri)

Başvuru tarihi: 10-21 MAYIS 2018

Sınav tarihi: 22 TEMMUZ 2018

Sonuç açıklama tarihi: 31 AĞUSTOS 2018

2018 KPSS Lisans (Alan Bilgisi)

Başvuru tarihi: 10-21 MAYIS 2018

Sınav tarihi: 28-29 TEMMUZ 2018

Sonuç açıklama tarihi: 31 AĞUSTOS 2018

2018 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT)

Başvuru tarihi: 10-21 MAYIS 2018

Sınav tarihi: 5 AĞUSTOS 2018

Sonuç açıklama tarihi: 31 AĞUSTOS 2018

2018 KPSS Ortaöğretim

Başvuru tarihi: 03-19 TEMMUZ 2018

Sınav tarihi: 7 EKİM 2018

Sonuç açıklama tarihi: 8 KASIM 2018

2018 KPSS Ön Lisans

Başvuru tarihi: 28 AĞUSTOS - 12 EYLÜL 2018

Sınav tarihi: 04 KASIM 2018

Sonuç açıklama tarihi: 29 KASIM 2018

2018 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT)

Başvuru tarihi: 9-17 EKİM 2018

Sınav tarihi: 9 ARALIK 2018

Sonuç açıklama tarihi: 4 OCAK 2019