2018 KPSS ne zaman? KPSS Lisans Ortaöğretim sınavı ne zaman? 2018 KPSS ne zaman yapılacak? Kamuda çalışabilmek için KPSS'ye hazırlanan binkerce aday, 2018 yılında yapılacak KPSS tarihlerini merak ediyor. Peki, 2018 KPSS ne zaman? KPSS Lisans ve Ortaöğretim sınavları ne zaman yapılacak? İşte KPSS sınavı hakkında merak edilen her şey...

2018 KPSS için adaylar hazırlık içinde. Milyonlarca aday 2018 yılı KPSS tarihlerini merak ediyor. Bu sene yapılacak olan KPSS sınavlarının tarihleri, ÖSYM'nin yayımladığı 2018 sınav takvimiyle belli oldu. Peki, 2018 KPSS ne zaman? KPSS Lisans, Ön Lisans, Ortaöğretim, Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT), Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) sınavları ne zaman yapılacak? İşte 2018 KPSS sınav tarihleri...

2018 KPSS NE ZAMAN? KPSS LİSANS/ORTAÖĞRETİM SINAV TARİHLERİ!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) belirlediği 2018 sınav takvimine göre, KPSS sınavlarının tarihleri de belli oldu. Milyonlarca aday, 2018 yılı KPSS sınav tarihlerini araştırıyor. İşte merak edilen KPSS sınav tarihleri;



2018 KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri)

Başvuru tarihi: 10-21 MAYIS 2018

Sınav tarihi: 22 TEMMUZ 2018

Sonuç açıklama tarihi: 31 AĞUSTOS 2018

2018 KPSS Lisans (Alan Bilgisi)

Başvuru tarihi: 10-21 MAYIS 2018

Sınav tarihi: 28-29 TEMMUZ 2018

Sonuç açıklama tarihi: 31 AĞUSTOS 2018

2018 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT)

Başvuru tarihi: 10-21 MAYIS 2018

Sınav tarihi: 5 AĞUSTOS 2018

Sonuç açıklama tarihi: 31 AĞUSTOS 2018

2018 KPSS Ortaöğretim

Başvuru tarihi: 03-19 TEMMUZ 2018

Sınav tarihi: 7 EKİM 2018

Sonuç açıklama tarihi: 8 KASIM 2018

2018 KPSS Ön Lisans

Başvuru tarihi: 28 AĞUSTOS - 12 EYLÜL 2018

Sınav tarihi: 04 KASIM 2018

Sonuç açıklama tarihi: 29 KASIM 2018

2018 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT)

Başvuru tarihi: 9-17 EKİM 2018

Sınav tarihi: 9 ARALIK 2018

Sonuç açıklama tarihi: 4 OCAK 2019

KPSS NEDİR?

Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmaktadır.

Yukarıda sözü edilen Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.

a) A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,

b) B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.