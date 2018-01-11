2018 KPSS ne zaman? İşte KPSS 2018 sınavlarının tarihleri... KPSS sınavları ne zaman? Binlerce aday 2018 KPSS sınav tarihlerini araştırıyor. ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimiyle KPSS tarihleri de belli oldu. Peki, 2018 KPSS ne zaman yapılacak? KPSS lisans, önlisans sınavları ne zaman?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) için binlerce aday hazırlık içinde. 2018 KPSS'ye katılmak isteyen adaylar, sınavların tarihlerini araştırıyor. Peki, 2018 KPSS ne zaman? KPSS Lisans, Ön Lisans, Ortaöğretim, Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT), Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) sınavları ne zaman uygulanacak? İşte 2018 KPSS sınav tarihleri...

2018 KPSS NE ZAMAN? İŞTE KPSS TARİHLERİ..

2018 KPSS tarihleri için sorgular gün geçtikçe artıyor. Kamuya personel seçmek için uygulanan KPSS sınavları için adaylar hazırlık içinde. ÖSYM'nin yayımladığı takvimler 2018 KPSS tarihleri belli oldu. İşte 2018 KPSS sınavlarının tarihleri;



2018 KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri)

Başvuru tarihi: 10-21 MAYIS 2018

Sınav tarihi: 22 TEMMUZ 2018

Sonuç açıklama tarihi: 31 AĞUSTOS 2018

2018 KPSS Lisans (Alan Bilgisi)

Başvuru tarihi: 10-21 MAYIS 2018

Sınav tarihi: 28-29 TEMMUZ 2018

Sonuç açıklama tarihi: 31 AĞUSTOS 2018

2018 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT)

Başvuru tarihi: 10-21 MAYIS 2018

Sınav tarihi: 5 AĞUSTOS 2018

Sonuç açıklama tarihi: 31 AĞUSTOS 2018

2018 KPSS Ortaöğretim

Başvuru tarihi: 03-19 TEMMUZ 2018

Sınav tarihi: 7 EKİM 2018

Sonuç açıklama tarihi: 8 KASIM 2018

2018 KPSS Ön Lisans

Başvuru tarihi: 28 AĞUSTOS - 12 EYLÜL 2018

Sınav tarihi: 04 KASIM 2018

Sonuç açıklama tarihi: 29 KASIM 2018

2018 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT)

Başvuru tarihi: 9-17 EKİM 2018

Sınav tarihi: 9 ARALIK 2018

Sonuç açıklama tarihi: 4 OCAK 2019

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (KPSS) NEDİR?

Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmaktadır.

Yukarıda sözü edilen Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.

a) A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,

b) B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.