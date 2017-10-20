2018 KPSS ne zaman? 2018 KPSS sınav tarihi belli oldu mu? 2018 KPSS sınav tarihi belli oldu mu adaylar merak ediyor. 2018 KPSS ne zaman? Kamu personeli olmak isteyen adaylar merakla KPSS başvuru tarihlerini araştırıyor. Memur olmak için gereken KPSS için başvuru tarihleri ve sınav tarihleri açıklanmayı bekliyor. Peki KPSS ne zaman? KPSS sınav tarihi belli oldu mu? İşte 2018 KPSS detayları...

2018 KPSS NE ZAMAN?

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) Temmuz 2018'de yapılacak

sonuçlar Haziran 2018'de açıklanacak. Sınav başvuruları Mart 2018'de alınacak. KPSS ÖABT (Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi) ise Temmuz 2018'de yapılacak, sonuçlar Ağustos 2018'de duyurulacak.Sınav başvuruları Mart 2018'de alınacak. 2018-KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans (Ön Lisans Düzeyi) Ekim 2018 / Ağustos 2018, 2018-KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans (Ortaöğretim Düzeyi) Ekim 2018 / Ağustos 2018, 2018-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) Kasım 2018 tarihinde gerçekleşecek. KPSS lisans düzeyi başvuru Mart 2018, KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans Düzeyi Başvuru Ağustos 2018, DHBT Başvuru Eylül 2018 tarihlerinde gerçekleşecek.

KPSS ücretleri için adaylar bilgi öğrenmek istiyor. KPSS ücretleri konusunda henüz resmi bir duyuru yapılmadı. Adaylar girecekleri oturum sayısını ilgili ücret ile çarparak hesaplanan tutarı bankalara yatıracaklar. Bu kapsamda KPSS ücretlerinin bu yıl Genel Yetenek-Genel Kültür 60,00 TL, Eğitim Bilimleri 60,00 TL, KPSS Alan Sınavları 1. Oturum Cumartesi Sabah (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) 40,00 TL, KPSS Alan Sınavları 2. Oturum Cumartesi Öğleden Sonra (Hukuk, İktisat, Maliye) 40,00 TL, KPSS Alan Sınavları 3. Oturum Pazar Sabah (İşletme, Muhasebe, İstatistik) 40,00 TL, ÖABT 60,00 TL şeklinde olması beklenebilir.