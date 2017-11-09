2018 KPSS 'lisans, önlisans, ortaöğretim' sınavları ne zaman? | ÖSYM sınav takvimi

2018 KPSS 'lisans, önlisans, ortaöğretim' sınavları ne zaman? Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, 2018 yılında yapacağı sınavlar konusunda; başvurular ve sınav tarihleri hakkında resmi bir açıklama yapmadı. Sınav merkezinin "takvim" sayfasına girildiğinde 2017 yılındaki sınavlar gösteriliyor. Bu sene yapılmayan önlisans ve ortaöğretim sınavları 2018 yılında yapılacak. Peki başvurular ne zaman başlayacak, sınavlar ne zaman yapılacak? Sınav merkezi 2017 yılında yaptığı gibi sonuç tarihini kamuoyuyla paylaşacak mı?

KPSS LİSANS SINAVI 2018

2017 yılında başvurular 13 Mart 2017 tarihinde başladı, 23 Mart 2017 tarihinde sona erdi. 2018 yılında da başvuruların Mart ayında yapılması bekleniliyor. Lisans sınavları 2017 yılında Mayıs ve Temmuz ayında yapıldı. Mayıs ayında yapılan sınavlar: KPSS A grubu ve öğretmenlik, alan bilgisi sınavları. Temmuz ayında yapılan sınav ise ÖABT sınavları oldu. 2018 yılında da sınavların Mayıs-Temmuz ayları içerisinde yapılması bekleniliyor.

KPSS ÖNLİSANS SINAVI 2018

Önlisans sınavı 2017 yılında yapılmadı. 2016 yılında başvurular 9 Ağustos 2016 yılında başladı, 24 Ağustos 2016'da sona erdi. Sınav 16 Eylül 2017 tarihinde yapıldı. 2018 yılında da başvuruların Ağustos ayında yapılması, sınavın Eylül ayında yapılması bekleniliyor.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI 2018

Ortaöğretim sınavı tekli yıllarda yapılmıyor. 2016 yılında ortaöğretim sınav başvurusu 9 Ağustos'ta başladı, 24 Ağustos'ta sona erdi. Sınav 20 Kasım 2016 tarihinde yapıldı. 2018 yılında ortaöğretim sınavı için, başvuru tarihi ve sınav tarihinde değişiklik olabilir.