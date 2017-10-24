2018 KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) Ne Zaman Yapılacak? İşte Tüm Detaylar...

2018 KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) Ne Zaman Yapılacak? Binlerce memur adayı tarafından 2018 KPSS'nin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Kamu Personeli Seçme Sınavı hakkında tüm detayları ziyaretçilerimizle paylaşıyoruz. Binlerce memur adayı gözünü 2018 yılında Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştirilecek olan Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) çevirdi. Binlerce memur adayı tarafından 2018 KPSS'nin ne zaman yapılacağı araştırılıyor.

Konu ile ilgili olarak sınavın ne zaman yapılacağına ilişkin ÖSYM'den resmi bir açıklama yapılmadı. Sınavın başvuru süresini kaçırmak istemeyen memur adayları araştırmalarına devam ediyorlar. 2018 Kamu Personeli Seçme Sınavı hakkında tüm detayları kamupersoneli.net olarak ziyaretçilerimizle paylaşıyoruz.

2018 KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

Konu ile ilgili olarak ÖSYM tarafından resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak 2018 KPSS'ye ilişkin başvuruların Mart ayında alınması bekleniyor. KPSS'nin ise (Genel Yetenek, Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) Mayıs ayında ÖSYM tarafından gerçekleştirileceği bekleniyor. Sınavın sonuçları ise beklendiği üzere 2018 yılın Haziran ayında ÖSYM'nin resmi web adresi üzerinden açıklanacaktır.

Kamu Personeli Seçme Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavı ise 2018 yılının Temmuz ayında gerçekleştirilecek ve sonuçları da Ağustos ayında açıklanacaktır.

SINAV ÜCRETLERİ NE KADAR OLACAK?

Bunun yanı sıra KPSS'ye katılacak olan memur adayları sınav ücretlerini de sorguluyorlar. Ancak Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından resmi bir açıklama yapılmadığından dolayı sınav ücretlerinin ne kadar olacağı bilinmiyor. Ancak geçtiğimiz dönemde yapılan sınavlara göre alanlara katılım sağlayacaklardan 40 TL, genel yetenek ve eğitim bilimleri sınavına katılım sağlayacaklardan ise 60 TL sınav ücreti talep edilmiştir. Ancak bu yıl sınav ücretlerinin ne kadar olduğu bilinmiyor.

Konu ile ilgili olarak görüşlerinizi diğer adaylarla paylaşmak isterseniz sayfanın alt kısmından yorum yapabilirsiniz. Ayrıca yeni bir gelişme olduğunda ve sınav ücretleri ve sınav tarihleri netleştiğinde adayları sitemiz ve mobil uygulamamız üzerinden anlık olarak haberdar edeceğiz.