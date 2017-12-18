2018 KPSS başvuru tarihleri belli oldu mu? 2018 KPSS başvuruları ne zaman? Devlet memuru olma planları yapan onbinlerce aday, 2018 yılında KPSS başvurularının ne zaman yapılacağını merak ediyor. KPSS ne zaman yapılacak sorusu yanıtını buldu. ÖSYM 2018 sınav takvimi açıklandı.

2018 yılında devlet memuru olmak isteyen onbinlerce aday yine KPSS'ye girerek şansını deneyecek. KPSS'ye girecek adaylara ÖSYM'den güzel haber geldi. 2018 sınav takvimini açıklayan ÖSYM, KPSS başvuru ve sınav tarihlerini de açıkladı.

Önümüzdeki yılın KPSS başvuru tarihleri belli oldu. Memur olmak isteyen milyonlarca kişinin yakından takip ettiği Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) 2018 takvimini ÖSYM duyurdu. Peki isans, önlisans ve ortaöğretim KPSS sınavları ne zaman yapılacak?

ÖSYM'nin sınav takvimi içerisinde 2018 yılında yapılacak olan KPSS sınavları için başvuru ve sonuç tarihleri belli oldu. Lisans, önlisans ve ortaöğretim mezunları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi takvimi yayınladı.

KPSS 2018 TEMMUZ AYINDA YAPILACAK

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans 22 Temmuz'da düzenlenecek. Adaylar bu sınav için 10-21 Mayıs tarihleri arasında başvuruda bulunabilecek. Sonuçlar 31 Ağustos tarihinde açıklanacak.

KPSS Lisans (Alan Bilgisi) birinci gün 28 Temmuz, KPSS Lisans (Alan Bilgisi) ikinci gün 29 Temmuz, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumu ise 5 Ağustos'ta düzenlenecek. Bu sınavlar için başvurular 10-21 Mayıs tarihlerinde alınacak. Sonuçlar ise 31 Ağustos'ta açıklanacak.

KPSS 2018 BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Temmuz ayında yapılacak olan KPSS 2018 sınavı için başvurular 10 - 21 Mayıs tarihleri arasında yapılacak.

ORTAÖĞRETİM KPSS 7 EKİM'DE

Ortaöğretim KPSS 7 Ekim 2018 tarihinde düzenlenecek. Sınav için başvurular 3-19 Temmuz tarihleri arasında alınacak. Sonuçlar ise 8 Kasım 2018 tarihinde açıklanacak. '2018 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi'ne ÖSYM'nin internet adresinden erişilebilecek.