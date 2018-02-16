2018 Kış Oyunları: İngiliz Ioc Üyesi G. Kore'yi Terk Etti
Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) üyesi, İngiliz Adam Pengilly, 2018 Kış Oyunları için bulunduğu Pyeongchang'da resmi görevlilerin kaldığı otelde bir görevliyle kavganın ardından ardından Güney Kore'den ayrıldı.
Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) üyesi, İngiliz Adam Pengilly, 2018 Kış Oyunları için bulunduğu Pyeongchang'da resmi görevlilerin kaldığı otelde bir görevliyle kavganın ardından ardından Güney Kore'den ayrıldı.
Kaynak: Euronews.com