2018'in İlk Pastasını Ege Perla'da Arda Türkmen İle Yaptık
Lezzetli tarifleri, sempatik tavırları ve hoş sohbetiyle her zaman takipçilerinin büyük beğenisini toplayan Arda Türkmen 2018'e lezzetli başlangıçlar için Ege Perla'daydı.
Aralık ayında birçok ünlüyü İzmirlilerle buluşturan Ege Perla'da çok renkli bir hafta sonu daha yaşandı. Ekranların sevilen isimlerinden, mutfağın başarılı şeflerinden Arda Türkmen lezzet tutkunlarıyla Ege Perla'da buluştu. Yılbaşı sofralarına en çok yakışacak tarif sırlarını veren Türkmen bir de yılbaşı pastası yaptı.
Karaorman meyveleriyle süslediği pastasını yaparken hayranlarının sorularını da cevaplamayı ihmal etmeyen başarılı şefin sevenlerine hediye ettiği kurabiyeler ise büyük beğeni kazandı.