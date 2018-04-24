2018'in İlk Çeyreğinde Protesto Edilen Senet Sayısı Azaldı.

TBB verilerine göre; 2018'in ilk çeyreğinde, protesto edilen toplam 213 bin adet senedin parasal tutarı 3,2 milyar TL oldu.

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi'nin paylaştığı verilere göre 2018'in ilk çeyreğinde, protesto edilen toplam 213 bin adet senedin parasal tutarı 3,2 milyar TL oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre protesto edilen senet adedi yüzde 10 oranında azalırken, senet tutarı yüzde 4 arttı.

İl bazında protesto edilen senetler

Adet olarak en fazla senedin protesto edildiği ilk 5 il sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Konya ve Bursa oldu. Tutar olarak, Türkiye genelinde protesto edilen senetlerin yüzde 25'ini İstanbul ilindekiler oluştururken, bunu yüzde 9 ile Ankara, yüzde 6 ile İzmir, yüzde 5 ile Konya ve yüzde 4 ile Bursa izledi. Protesto edilen senet tutarının en düşük olduğu iller ise Tunceli, Siirt ve Kilis oldu. - İSTANBUL