2018'in İlk Çeyreğinde Benzin Satışları Yüzde 10.2 Arttı

PETDER verilerine göre bu yılın ilk çeyreğinde benzin satışları yüzde 10.2 yükselirken motorindeki artış yüzde 7.7 oldu.

Enerji ve yakıt fiyatlarındaki hızlı yükselişe rağmen pazardaki hareketlilik sürüyor. PETDER (Petrol Sanayi Derneği) verilerine göre Türkiye'de 2018'in ilk üç ayında benzin satışları geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 10.2 büyüyerek 688.982 metreküpe ulaştı. 2018 başından bu yana benzinin litre fiyatı ise yaklaşık yüzde 10 zamlandı. Motorin tüketimi de yine ilk çeyrekte yüzde 7.77 artarak 6.102.502 ton oldu.

İlk çeyrekte otogaz (LPG) tüketimi de yüzde 8.88 artarak 707.046 tona ulaştı. 2018 Ocak sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 12 milyon 106 bin 678 adet otomobilin yüzde 38,2'si LPG, yüzde 35,5'i dizel, yüzde 25,9'u

benzin yakıtlı konumda bulunuyor. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı yüzde 0,4 civarında.