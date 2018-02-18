Trafik sigortası primleri yeni yıla artışla başladı



2018'in İlk Ayında Trafik Sigorta Primleri 3 Puan, Kasko Sigortası Primleri 7 Puan Arttı.

Sigortam.net Kasko ve Trafik Sigortası Endeksi'ne göre sigorta pirimlerinde yeni yılın ilk ayında yükseliş yaşandı. Ocak ayı verilerine göre 2017 Aralık ayına kıyasla kasko sigortası endeksi 7 puan artış göstererek 94, trafik sigortası endeksi ise 3 puanlık artış göstererek 62 oldu.

Sigortam.net, kasko ve trafik sigortası primlerindeki değişimi ortaya koyan Kasko ve Trafik Sigortası Endeksi'nin ocak ayı verilerini açıkladı. Otomobillere sunulan tekliflerin ağırlıklı ortalamasını gösteren endekse göre, ocak ayı kasko sigortası endeksi geçen yılın aralık ayına göre 7 puan artış göstererek 94 oldu. Trafik sigortasında ise geçen yıl aralık ayında 59 olan endeks, yeni yılın ilk ayında 3 puan artarak 62'ye yükseldi. Böylece 2017'nin son ayında 795 TL olan ortalama trafik sigortası primleri 832 TL, 1.872 olan ortalama kasko primleri ise 2.014 TL oldu.

Sigortam.net CEO'su Tahsin Gürdoğan, endeks sonuçlarına ilişkin değerlendirmesinde;



"İlk olarak geçen yılın Ağustos ayında sonuçlarını açıkladığımız; Sigortam.net Kasko ve Trafik Sigortası Endeksi ile araç sahiplerine otomobil sigortalarındaki genel seyre ilişkin bilgi sunmayı sürdürüyoruz. Böylelikle araç sahipleri için büyük önem taşıyan kasko ve trafik sigortalarındaki trendlerin de yakından takibini sağlıyoruz.

Kasko ve Trafik Sigortası Endeksi'nin sonuçlarına göre kasko ve trafik sigortası endeksi, yeni yıla yükselişle başladı. Aralık ayında 56 puan olan trafik sigortası primlerindeki endeks 3 puanlık bir artış göstererek Ocak ayında 62'ye yükseldiğini; geçen yılın son ayında 87 puan olan kasko sigortası primleri endeksi ise; 7 puan artış kaydederek Ocak ayında 94 olduğunu görüyoruz. 2017'nin Aralık ayı ile kıyasladığımızda yeni yılda hem trafik hem de kasko sigortası fiyatlarında artış yaşandı ancak 2017 Ocak ayı ile kıyasladığımızda hala düşük rakamlardaki seyir devam ediyor.

Dolayısıyla yıl bazında baktığımızda geçen yıl yaşanan düşüş trendinin bu yıl da devam ettiğini söyleyebiliriz. Geçen yıl aynı dönemle kıyaslama yapıldığında 2017'nin Ocak ayında 1.337 TL olan trafik sigortası primlerinin, bu yılın aynı döneminde 831 TL olarak gerçekleştiği görülüyor.

Geçen yıl Ocak ayında 2.148 TL olan kasko primleri ortalaması ise bu yılın Ocak ayında 2.014 TL oldu. Sigortam.net olarak araç sahiplerine sigorta yaptırmanın en kolay; en hızlı ve en uygun fiyatlı yolunu sağlarken sahip olduğumuz büyük veriyi hizmetlerine sunmayı sürdüreceğiz. Hasar anında olduğu kadar doğru bilgi ihtiyacı konusunda da her zaman müşterilerimizin yanındayız" diye konuştu.

Sigortam.net Kasko ve Trafik Sigortası Endeksi'ne göre; 2017 yılın ocak ayından bu yana otomobillerde kasko ve trafik sigortası primlerindeki değişimi gösteren grafik şöyle: *

Trafik Sigorta Primleri 3 Puan Arttı



Sigortam.net Kasko ve Trafik Sigortası Endeksi, Sigortam.net'in müşterilerine sunduğu kasko ve trafik sigortaları tekliflerine ait fiyatların değişimin genel eğilimini göstermektedir. Fiyatlar araç tipi, yaşı ve hasar kademesi bazında farklılık gösterebilir.

http://www.teknotalk.com/trafik-sigorta-primleri-62287/