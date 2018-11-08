2018'in İlk 9 Ayında Tüpraş'ın Net Karı 1.95 Milyar Liraya Ulaştı

Tüpraş, 3. çeyrekte 541.6 milyon lira net kar elde etti. Şirketin yılın ilk 9 ayındaki toplam net karı ise 1.95 milyar liraya ulaştı.

Tüpraş 2018 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin bilançosunu açıkladı. Üçüncü çeyrekte 541.6 milyon lira net kar elde eden şirketin yılın ilk 9 ayındaki toplam net karı 1.95 milyar liraya yükseldi. Tüpraş, bu yılın ilk çeyreğinde 378.4 milyon lira net kar, yılın ilk altı ayında ise 1.40 milyar lira toplam net kar açıklamıştı.

Tüpraş, geçtiğimiz yılın üçüncü çeyreğinde 992.2 milyon lira net kar elde etmiş, 2017 yılını toplam 3.81 milyar lira toplam net kar rakamıyla tamamlamıştı.