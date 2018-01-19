2018'in "Adalet Yılı" İlan Edilmesi Teklifi

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 2018'in "Adalet Yılı" ilan edilmesine ilişkin kanun teklifi verdi.

Tanrıkulu'nun TBMM Başkanlığına sunduğu teklif, adalet sistemi ve yargının mevcut sorunları ile çözüm önerilerinin belirlenebilmesi amacıyla bu yılın "Adalet Yılı" olarak ilan edilmesini öngörüyor.

"Adalet Yılı" kapsamında Mecliste "Adalet İçin Toplumsal Duyarlılık Komisyonu" kurulmasını da içeren teklif, komisyonun TBMM'de temsil edilen siyasi partilerce belirlenecek ikişer üye ile Türkiye Barolar Birliğince görevlendirilecek en az 20 yıl avukatlık tecrübesine sahip kişilerden oluşmasını düzenliyor.

Komisyonunun, adalet sistemi ve yargıya olan toplumsal güvenin artırılması için, yaklaşık maliyetlerini de gösterecek şekilde, iş planı hazırlamasını ve faaliyetlerini bu plan çerçevesinde yürütmesini, paydaşların ve uzmanların katılımıyla en az üç Adalet Çalıştayı ve beş panel düzenlemesini öngörüyor.

Teklif, komisyonun, çalışmaları sonunda mevcut sistemin sorunları ve çözüm önerilerini de kapsayan üçte iki çoğunlukla kabul edilecek, tespit ve çözüm önerilerinin tavsiye niteliğinde olduğu faaliyet sonuç raporu hazırlamasını da içeriyor.