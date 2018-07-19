2018 Haziran Ayında Samsun'da 2 Bin 97 Konut Satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü 2018 yılı Haziran ayı Samsun'daki Konut Satışı İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre Haziran ayında Samsun'da 2 bin 97 konut satışı gerçekleşti.

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2018 yılı Haziran ayı itibariyle Samsun'da toplam konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35 artarak ve bir önceki aya göre yüzde 1,1 oranında azalarak 2 bin 97 adet oldu. Samsun, 2 bin 97 konut satışı ile Türkiye genelindeki toplam konut satışlarından yüzde 1,8'lik pay alarak 17'nci sırada yer aldı.

Türkiye genelinde konut satışları 2018 Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre bin 22,4 oranında artarak 119 bin 413 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 20 bin 547 konut satışı ve yüzde 17,2 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 12 bin 78 konut satışı ve yüzde 10,1 pay ile Ankara, 6 bin 888 konut satışı ve yüzde 5,8 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 13 konut ile Hakkari ve Ardahan, 39 konut ile Bayburt oldu.

Samsun'daki ipotekli konut satışı sayısı 809 adet oldu

2018 yılı Haziran ayında Samsun'da satılan konutların yüzde 38,6'sı ipotekli olarak satıldı. Samsun ipotekli satış oranının en fazla olduğu iller sıralamasına göre 47'nci sırada yer aldı. Samsun'da 2018 yılı Haziran ayı itibariyle bir önceki yılın aynı ayına göre ipotekli satılan konut sayısı yüzde 51,5 oranında arttı. Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,3 oranında artış göstererek 47 bin 648 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 39,9 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 7 bin 794 konut satışı ve yüzde 16,4 pay ile ilk sırayı aldı. Toplam konut satışları içerisinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il yüzde 84,6 ile Hakkari oldu.

Samsun'da diğer satış türleri sonucunda bin 288 konut el değiştirdi

Samsun'da 2018 yılı Haziran ayı itibariyle bir önceki yılın aynı ayına göre diğer satış türleri sonucunda el değiştiren konut sayısı yüzde 26,4 oranında arttı. Aynı dönemde Samsun'da toplam konut satışları içindeki diğer konut satışı payı (yüzde 61,4) sıralamasına göre 35'inci sırada yer aldı.

2018 Haziran ayında Samsun'da satılan konutların bin 160 adedi ilk defa satılırken, 937 konut ise ikinci el konut satışı ile el değiştirdi.

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Samsun'da toplam konut satışları içinde ilk satışların payı yüzde 55,3 iken; ikinci el satışlarının payı ise yüzde 44,7 olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde ise konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 47,8, ikinci el satışlarının payı ise yüzde 52,2 oldu. - SAMSUN