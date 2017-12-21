2018 Hac kayıtları nasıl yapılır? Diyanet hac başvurusu ödeme sayfası! Binlerce hacı adayı gözünü 2018 Diyanet hac kayıtlarına çevirdi. Peki bu sene hac kayıtları nasıl olacak? Diyanet İşleri Başkanlığı hac kayıtları ile ilgili detayları paylaştı. Buna göre Hac kayıt ücretleri kaç TL'dir ve hangi bankaya yatacaktır?

Hac kayıtları için bekleyişte olan milyonlarca hacı aday gözünü Diyanet İşleri Başkanlığı'na çevirdi. 2018 Hac kayıtları için Diyanet başvuru detayları gelmeye başladı. Peki bu sene hac kayıt ücreti ne kadar olacak? Hac kaydı için gerekli belgeler neler? 21 Aralık itibari ile başlayan 2018 Hac kayıtları 29 Aralık'ta sona erecek. Önceki yıllarda başvuranların kayıt yenileme işlemleri Diyanet İşleri Başkanlığınca otomatik olarak yapılacak. İşte 2018 Hac kayıtları ile ilgili tüm detaylar...

HAC KAYITLARI NASIL YAPILIR?

2018 yılında ilk defa hacca gitmek isteyenlerin müracaatları 21-29 Aralık 2017 tarihleri arasında alınacaktır.

"İlk Defa Kayıt" yaptırmak isteyenler ilgili bankalara 20.-TL ön kayıt ücretini yatırdıktan sonra;

a- Müracaatlarını Başkanlığın "http://hac.diyanet.gov.tr" internet adresinden elektronik ortamda,

b- Müftülüklere doğrudan form dilekçe ile müracaat ederek, Kayıtlarını yaptırabileceklerdir.

HAC KAYITLARI 2018 NEREYE ÖDEME YAPILACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünden edindiği bilgiye göre, 2018 yılı hac organizasyonu kapsamında, ilk defa kayıt yaptıracaklar, 21-29 Aralık tarihlerinde ilgili bankalara 20 lira ön kayıt ücreti yatıracak. Hac kayıt 2018 yaptıracak olanlar Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş., Halkbank, Kuveyt Türk, Türkiye Finans, VakıfBank, Vakıf Katılım, Ziraat Bankası ve Ziraat Katılım'a para yatıracak.

HAC KAYIT YENİLEME NASIL YAPILACAK?

Önceki yıllarda kaydı olup 2017'de kuraya katıldığı halde kesin kayıt hakkı elde edemeyen hacı adaylarının kayıt yenileme işlemleri ise aynı tarihler arasında Başkanlık tarafından otomatik yapılacak.

Önceki yıllarda ön kayıt ücreti yatırıp kuraya katılan hacı adaylarından kayıt yenileme işlemlerinde herhangi bir ücret alınmayacak.