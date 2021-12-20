2018 Fransa Bisiklet Turu şampiyonu Thomas, 2 yıl daha Ineos Grenadiers'da

Galli bisikletçi Geraint Thomas, Ineos Grenadiers takımı ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Ineos Grenadiers'ın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 2010'dan bu yana takımda bulunan 35 yaşındaki sporcu sözleşmesini uzattı.

Kariyerinin tek büyük tur zaferini 2018 Fransa Bisiklet Turu'nda yaşayan Thomas, Paris-Nice (2016), Criterium du Dauphine (2018), Romandie Turu (2021) gibi önemli yarışlarda da şampiyonluğa ulaşmıştı.

AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor Haberleri

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