2018 Fırsatlar ve Tehditlerle Karşı Karşıya Olduğumuz Bir Yıl"

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, 2018'de fırsatlar ve tehditlerle karşı karşıya olunacağını ancak siyasi iklimde herhangi bir olumsuzluk olmadığı takdirde TL'nin yüzde 5-10 arası değer kazanacağını ve enflasyonun gerileyeceği değerlendirmesinde bulundu.



Zeytinoğlu, 2017 yılında ekonomide yaşanan gelişmeler ve 2018'e ilişkin beklentilerini paylaştığı yazılı açıklamasında, dünya ekonomisinin 2017'de küresel ticaret ve finans piyasalarında yaşanan olumlu gelişmelerle bir önceki yıla göre daha iyi bir performans sergilediğini belirtti.



ABD-Kuzey Kore gerilimi ve Ortadoğu'da yaşanan hareketliliğin, birçok ülkede gerçekleşen seçim ve referandumlar nedeniyle yaşanan siyasi krizler ve Brexit süreci ile başlayan müzakerelerin seyrine yönelik belirsizliklerin küresel ekonomiye yönelik kaygılar olarak karşılarına çıktığını aktaran Zeytinoğlu, dünyada bu gelişmeler yaşanırken Türkiye'nin 15 Temmuz 2016'da gerçekleşen darbe girişiminin ekonomideki daraltıcı etkilerini bertaraf etmek amacıyla ekonomiye ivme kazandıracak teşvikleri devreye aldığını vurguladı.



Zeytinoğlu, hükümetin uygulamaya aldığı geçici vergi kesintileri, ek teşvikler, KGF ile özellikle KOBİ'lerin finansmana erişimlerinin kolaylaştırılması gibi desteklerin katkısıyla, yıl içerisinde yaşanan tüm jeopolitik olumsuzluklara ve risklere rağmen Türkiye ekonomisinin büyüdüğüne dikkati çekerek, "Ülkemizi en hızlı büyüyen ülke sıralamasına taşıyan yüzde 11,1'lik büyümede, son dört çeyrektir gerileyen makine ve teçhizat yatırımlarındaki yüzde 15,3'lük büyümenin etkisini görüyoruz. 2017 yılını yüzde 6-7 civarında bir büyüme ile kapatacağımızı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.



"Beklentimiz güçlü büyümenin istihdama ve yatırıma dönüşmesi"



KSO Başkanı Zeytinoğlu, en büyük beklentilerinin, güçlü büyümenin yatırıma ve istihdama dönüşmesi olduğunu belirterek, şöyle devam etti:



"Reel sektörün büyümeye katkısının devamını, önümüzdeki yılın ekonomik ve siyasi konjonktürü belirleyecektir. Hükümetimiz Orta Vadeli Program'da 2017 için yüzde 5,5 olması hesaplanan GSYİH büyüme oranının gelecek üç yılda da bu seviyede gerçekleşmesini hedefliyor. Bu hedefin sürdürülebilirliğine yönelik engel teşkil edebilecek siyasi iklimin düzelmesi halinde 2018 yılında biz de yüzde 5'in üzerinde büyümeyi bekliyoruz. Kalıcı büyümenin özellikle ihracatçı ve katma değerli sektörlere yönelik yapılacak yatırımlarla mümkün olduğunu düşünüyoruz."



Geride kalan 2017 yılında büyümeyi desteklemek üzere alınan tedbirlerin bütçe performansını olumsuz etkilemeyi sürdürdüğüne işaret eden Zeytinoğlu, "Bununla birlikte sınırlarımızdaki mevcut güvenlik sorunları, DEAŞ ve FETÖ ile mücadele kapsamında yapılan harcamalar da bütçemize ek yükler getirdi. Bu harcamaları makul karşılıyor ve ekonomide canlanmaya yönelik alınan tedbirleri memnuniyet verici buluyoruz. Ancak borçlanmanın artması, faizlerin yükselmesine neden olduğundan, yatırım yapma kabiliyetimizi azaltıyor. Denk bütçeyi önemsediğimizi sık sık dile getiriyoruz. Denk bütçe ya da bütçede fazla vermemizin, yapısal reformların hayata geçirilmesinde elimizi daha da güçlendirdiğini biliyoruz." yorumunu yaptı.



"TL'nin yüzde 5-10 arası değer kazanacağını düşünüyoruz"



Enflasyonla mücadele açısından da 2017'nin zor bir yıl olduğunu belirten Zeytinoğlu, "Enflasyonu yukarıya çeken en büyük etken dolardaki artış olmuştur. Döviz kurlarında herhangi bir sıçrama olmazsa baz etkisi ile 2018 yılında bir gerileme bekliyoruz. Diğer taraftan iş dünyası olarak önemle takip ettiğimiz konulardan biri avro/dolar paritesinin seyridir. 2018 yılının şimdiden zor bir yıl olduğunu öngörsek de siyasi iklimde herhangi bir olumsuzluk olmadığı takdirde, TL'nin yüzde 5-10 arası değer kazanacağını ve enflasyonun gerileyeceğini düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Zeytinoğlu, istihdam ve işsizliğe de değinerek, şunları kaydetti:



"Üretim, ihracat ve kapasiteler artarken, hükümetimiz tarafından başlatılan istihdam seferberliği ile bu yıl ilk dokuz ayda 1 milyon 233 bin kişiye istihdam sağlandı. Bunda sanayi ve hizmetler sektöründeki büyümenin payı yadsınamaz. Diğer taraftan genç nüfusumuzdaki işsizlik oranının artışından endişe duyuyoruz. Bugün en önemli meselemiz sanayinin ihtiyaçlarına uygun insan kaynağı. Sanayinin vasıflı eleman ihtiyacı sorununun ülke genelinde mesleki ve teknik eğitimin yaygınlaştırılması ve özendirilmesiyle çözüleceğini düşünüyoruz."



Zeytinoğlu, "2018 yılı fırsatlar ve tehditlerle karşı karşıya olduğumuz bir yıl olarak karşımızda duruyor. Türkiye'nin özellikle ihracatçı ülke olmayı başarmasını istiyoruz. Bu olursa ne cari açık, ne bütçe açığı, ne de enflasyon problem olarak artık bizi rahatsız edecek boyutta olmayacaktır. Böylelikle üretim artar, istihdam artar." ifadelerini kullandı.