2018 FIFA Dünya Kupasında Perde Rusya - Suudi Arabistan Maçıyla Açılıyor
Rusya'da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası, yarın Rusya ile Suudi Arabistan arasında oynanacak karşılaşma ile başlayacak.
2018 FIFA Dünya Kupası'nın açılış maçında ev sahibi Rusya ile Suudi Arabistan yarın karşı karşıya gelecek.
Moskova'daki Luzhniki Stadı'nda oynanacak A Grubu karşılaşması saat 18.00'de başlayacak.
MAÇI ARJANTİNLİ HAKEM NESTOR PİTANA YÖNETECEK
Açılış maçını Arjantinli hakem Nestor Pitana yönetecek. Pitana'nın yardımcılıklarını Juan Pablo Bellati ve Hernan Maidana yapacak. Brezilyalı hakem Sandro Ricci ise 4. hakem olarak görev alacak.
Nestor Pitana, 1970 ve 1978'de iki Dünya Kupası'nda yer alan Norberto Coerezza'dan sonra bu şampiyonada iki kez görev alacak ikinci Arjantinli hakem olacak. İlk uluslararası maçını 2010'da yöneten Pitana, 2014 Dünya Kupası çeyrek finalinde Fransa-Almanya karşılaşmasında da düdük çalmıştı.
A GRUBU'NUN DİĞER MAÇI MISIR-URUGUAY ARASINDA OYNANACAK
A Grubu'nun diğer maçında ise Mısır ile Uruguay, 15 Haziran Cuma günü Ekaterinburg'daki Ekaterinburg Arena'da karşılaşacak.
-
kıraathane halk dilinde KAHVEHANE olarak lanse edildiği için çok fazla konusuluyor. Yani insanlar zaten boşken oradan cıkmıyor , kıraathane açıp insanları kahvehanelere teşvik edersen olmaz diyor muhalefet. Gerçi sonradan okuma evi diye çevirdi lafı cb ama yersen :) neyse bol bol kek yeriz artık bedavaya :D zuhahahaha hüloooooooooğğğğğğğğğğğğCevap Yaz Yayından Kaldır
-
SON KEZ DİYORUMM BİR VANLI OLARAK BEŞİKTAŞDAN NEFRET EDİYORUZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
-
Kıraat Hane açıyormuş :) adam kırat hane açıyor, sanki uzay üssü kuruyor gibi lanse ediyor. Öbürü ben fabrika kurucam gençleri işşizlikten kurtaracam bizim avm ye kırat haneye değil fabrikaya ihtiyacımız var diyor. Fabrika kurucam diyene terörist diyorlar. Bu ülkede milletin ayarları tamamen bozuldu artık.Cevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır