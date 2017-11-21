2018 EUS (Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı) Ne Zaman?

21 Ekim 2016 tarihli ve 29864 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği hükümlerine göre üniversitelerin Eczacılık Fakültelerinde uzmanlık eğitimi görmek isteyenler için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2018-EUS) yapılacaktır.

Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (EUS), 23 Eylül 2018 tarihinde Ankara'da yapılacak. Sınav saat 10.00'da başlayacak ve 135 dakika sürecek. Sınav, başvuran aday sayısına bağlı olarak Ankara'da, ÖSYM Elektronik Sınav Merkezinde elektronik ortamda yapılabilecektir. Böyle bir durumda izlenecek yol ve sınavın uygulanmasına ilişkin ayrıntılı bilgi, başvuru süresi tamamlandıktan sonra adaylara duyurulacaktır.

Hâlen Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastaneler, üniversiteler ve diğer kamu kuruluşlarında görev yapmakta olan adayların, bu sınav sonuçlarına göre bir eğitim programına yerleştirilmeleri ve uzmanlık öğrencisi kadrosuna atanmaları söz konusu olduğu takdirde, çalışmakta oldukları kurumlardan muvafakat alıp alamayacaklarını belirlemeleri ve sınava katılma kararını buna göre vermeleri gerekir. Sınav sonuçlarına göre bir eğitim programına yerleştirilmiş olmak, adaylara, uzmanlık öğrencisi kadrolarına atanma konusunda mevzuata uymayan bir hak vermez.

1 Ekim 2016 tarihli ve 29864 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği hükümlerine göre üniversitelerin Eczacılık Fakültelerinde uzmanlık eğitimi görmek isteyenler için Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2018-EUS) yapılacak.

Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastaneler, üniversiteler ve diğer kamu kuruluşlarında görev yapmakta olan adayların, bu sınav sonuçlarına göre bir eğitim programına yerleştirilmeleri ve uzmanlık öğrencisi kadrosuna atanmaları söz konusu olacaktır.

2018 Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (EUS) başvuruları 7 Ağustos 2018 tarihinde başlayacak ve 14 Ağustos 2018 tarihinde sona erecek. Sınava girecek adaylar sınav ücreti olan 150,00 TL'yi başvuru tarihleri içerisinde yatırmak durumundalar. Geç başvuru günü olan 27 Ağustos 2018 tarihinde ise adaylar geç başvuru ücretini 225,00 TL'yi yatıracaklar.

Sınav sonuçları ve sınav sonuçlarına göre bir eğitim programına yerleştirilen adayların hakları yalnız ilgili sınav dönemi için geçerlidir.

Uzmanlık öğrencisi; eczane açamaz ve işletemez, uzmanlık eğitiminin gerektirdiği durumlar dışında aylıklı veya aylıksız hiçbir işte çalışamaz, bu şekilde çalıştığı tespit edilen uzmanlık öğrencisinin ilgili fakülte tarafından ilişiği kesilir.

Sınavda, adayların mesleki bilgilerini ölçmeye yönelik 100 soru yer alacaktır. Soruların hazırlanmasında, "Mezuniyet Öncesi Eczacılık Eğitimi Ulusal Çekirdek Eğitim Programı"ndan (http://euk.saglik.gov.tr/dokumanlar) yararlanılabilecektir.