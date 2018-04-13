2018 Eba Yarışmaları" İçin Başvuru Süresi Uzatıldı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) FATİH Projesi Eğitim Bilişim Ağı (EBA) kapsamında, öğretmen ve öğrencilere yönelik kısa film, resim, fotoğraf ve senaryo kategorilerinden oluşan yarışmalara başvurular 29 Haziran'a kadar yapılabilecek.

EBA internet sitesinde yer alan bilgiye göre, MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından, Türk milli eğitim sisteminin amaç ve ilkeleri doğrultusunda öğretmen ve öğrencilerin araştırmacı, entelektüel ve yenilikçi niteliklerinin öne çıkarılması amacıyla düzenlenen "2018 EBA Yarışmaları" için başvuru süresi 29 Haziran'a kadar uzatıldı.

Resmi ve özel okulların öğretmen ve öğrencilerine yönelik yarışmalar kısa film, resim, fotoğraf ve senaryo kategorilerinde düzenlenecek.

"EBA 4. Fotoğraf Yarışması", "EBA 2. Resim Yarışması" ve "EBA 4. Kısa Film Yarışması"nın konusu "Öğretmen", bu yıl ilki düzenlenecek "EBA Senaryo" yarışmasının konusu ise "Değerlerimiz" olarak belirlendi.

Diğer üç yarışmadan farklı olarak senaryo yarışması sadece öğretmenlere yönelik düzenlenecek.

Öğretmen ve öğrenciler, yarışmaya her kategoride bir eserle katılabilecek.

Yarışmalar hakkında detaylı bilgiye "www.eba.gov.tr/yarisma" internet adresinden ulaşılabilecek.