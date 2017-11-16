2018 Dünya Kupası'na Gidecek 32 Takım Belli Oldu

2018 Dünya Kupası'na gidecek 32 takım belli oldu14 Avrupa ülkesi yer alıyor8 Amerika kıtası ekibinin yanı sıra 5 Afrika, 5 de Asya temsilcisi Rusya'da mücadele edecekKupa tarihinde ilk kez 3 İskandinav ülkesi boy gösterecek İstanbul DHARusya'nın evsahipliği yapacağı 2018 Dünya Kupası...

2018 Dünya Kupası'na Gidecek 32 Takım Belli Oldu

2018 Dünya Kupası'na gidecek 32 takım belli oldu

14 Avrupa ülkesi yer alıyor

8 Amerika kıtası ekibinin yanı sıra 5 Afrika, 5 de Asya temsilcisi Rusya'da mücadele edecek

Kupa tarihinde ilk kez 3 İskandinav ülkesi boy gösterecek 

İstanbul DHA

Rusya'nın evsahipliği yapacağı 2018 Dünya Kupası elemeleri tamamlandı.

Dünya Kupasına son bilet Peru'nun oldu. 0-0'ın rövanşında Yeni Zelanda'yı 2-0 mağlup eden Peru, Rusya'daki finallere gitmeye hak kazandı.

Kupa tarihinde ilk kez 3 İskandinav ülkesi boy gösterecek ve bu 3 ülke; Danimarka, İzlanda ve İsveç aynı torbada yer aldılar. 

AVRUPA'DAN 14 ÜLKE

8 Amerika kıtası ekibinin yanı sıra 5 Afrika, 5 de Asya temsilcisi Rusya'da mücadele edecek. En çok ülke ise 14 temsilci ile ise Avrupa kıtasından olacak.

Dünya kupasına giden 32 ülke şöyle:

Rusya, Almanya, Brezilya, Fransa, Portekiz, Arjantin, Belçika, Polonya; İspanya, İngiltere, Kolombiya, Meksika, Peru, Uruguay, Hırvatistan, İsviçre, İsveç; Danimarka, İzlanda, Sırbistan, Kosta Rika, Tunus, Mısır, Senegal, İran; Nijerya, Avustralya, Japonya, Fas, Panama, Güney Kore, Suudi Arabistan

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