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2018 Dünya Kupası elçisi Rus güzel Victoria Lopyreva, tatil için Antalya'ya geldi

Rusya'nın ev sahipliğini yaptığı 2018 FIFA Dünya Kupası güzeli Victoria Lopyreva, pandemi sürecinde Türkiye'ye gelerek tatil yapmayı tercih etti.

2018 Dünya Kupası elçisi Rus güzel Victoria Lopyreva, tatil için Antalya'ya geldi
11.07.2020 17:39 | Son Güncelleme: 11.07.2020 17:51

Rusya'nın ev sahipliğini yaptığı 2018 FIFA Dünya Kupası güzeli Victoria Lopyreva, pandemi sürecinde Türkiye'ye gelerek tatil yapmayı tercih etti. 

Rus güzel daha önce geldiği ve hayran kaldığı İstanbul'un ardından bu kez de Antalya'ya geldi. 2018 Dünya Kupası öncesi tanıtım amaçlı ülkeleri dolaşan ve İstanbul'da Galatasaray'ın stadına gelerek çeşitli etkinliklere katılan Victoria Lopyreva, Antalya'da yaptığı açıklamada, "Türkiyeye gelmekten son derece mutluyum. Ailem ile uzun bir süre burada kalacağım" dedi.Özel uçak ile Antalya'ya çocuğu ve eşi ile gelen Rus güzel, şu anda Celta Vigo'da futbol oynayan ve Rusya Milli takımı golcüsü Smolov ile evliydi.


Kaynak: DHA

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