2018'de Siber Saldırılar Bekleniyor Mu?

Ziraat Teknoloji A.Ş. Bilgi Güvenliği Grup Yöneticisi Ayşim Niksarlı, 2018'de siber saldırıların beklenip beklenmediğine ilişkin soruları Wise TV'de yanıtladı.

Dijitalleşme ile birlikte güvenliğin ön plana çıktığını, firmalarda büyük verilerin işlenip iş alanlarında çok daha etkin biçimde pozisyon aldıklarını belirten Niksarlı, bu kadar fazla verinin ve ağların kullanımı noktasında da saldırganların arttığını ve 2018'de de siber saldırıların olabileceğini ifade etti.