2018'de Kuru Kafa'ya Benzeyen Göktaşı Geri Geliyor!



" data-medium-file="https://i1.wp.com/www.portalgenc.com/wp-content/uploads/2017/12/ce0f211149265ed894355b162072b232_XL.jpg'fit=300%2C150" data-large-file="https://i1.wp.com/www.portalgenc.com/wp-content/uploads/2017/12/ce0f211149265ed894355b162072b232_XL.jpg'fit=662%2C331"/>Kuru kafayı çağrıştıran görüntüsü ile benzerlerinden ayırt edilen 2015 TB145 adlı göktaşının Dünya'yı teğet geçeceği açıklandı. Yaklaşık üç yıl önce tespit edilen ve kuru kafaya benzer yapısıyla tüm dünyanın dikkatini çeken 2015 TB145 adlı asteroid, 2018 yılında bir kez daha gezegenimizin yakınından geçecek. 2015 yılında Cadılar Bayramı esnasında Dünya'nın sadece 480 bin kilometre uzağından geçen […] More