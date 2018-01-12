2018'de Hayırlı Bir Müjde Veririz Diye Düşünüyorum"

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlığa bu yıl alınacak personel sayısına ilişkin çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Ne kadar personel alınabilir, o hükümetimizin vereceği bir karardır." dedi.