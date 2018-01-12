2018'de Hayırlı Bir Müjde Veririz Diye Düşünüyorum"

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlığa bu yıl alınacak personel sayısına ilişkin çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Ne kadar personel alınabilir, o hükümetimizin vereceği bir karardır.

2018'de Hayırlı Bir Müjde Veririz Diye Düşünüyorum

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlığa bu yıl alınacak personel sayısına ilişkin çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Ne kadar personel alınabilir, o hükümetimizin vereceği bir karardır." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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