2018'de En Çok Bakkal ve Büfe Açıldı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, geçen yıl en çok açılışın 21 bin 836 iş yeriyle büfe, bakkal ve market işletmeciliği meslek kolunda yapıldığını bildirdi.

Palandöken, yazılı açıklamasında, geçen yılın işletme sayılarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

2018 yılı sonu itibarıyla esnaf ve sanatkar sayısının 1 milyon 753 bin 213 olduğunu belirten Palandöken, "Sicil Gazetesi'nde yayımlanan ilanlara göre, esnaf ve sanatkarlarımıza ait 1 milyon 886 bin 727 iş yeri var. Geçen yıl sonu itibarıyla 229 bin 298 iş yeri açılırken, 106 bin 167 iş yeri kapandı. Diğer taraftan 37 bin 337 iş yeri de vergi kayıtları sona erdiği için resen terkin edildi ancak ilgilileri müracaat etmediği için Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi'nde terkin ilanları yayımlanmadı." ifadesini kullandı.

Palandöken, 2018'de ekonomide gerçekleşen dalgalanmanın iş yeri kapanışlarının artmasına yol açtığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Önceki yıl 229 bin 367 olan iş yeri açılışları geçen yıl 69 azalarak 229 bin 298'e düştü. Öte yandan 2017'de 96 bin 945 olan iş yeri kapanışları 9 bin 222 artarak 2018'de 106 bin 167'ye çıktı. Geçen yıl bir önceki yıla göre iş yeri açılışları kısmen aynı kalırken kapanışlar 2017'ye göre yüzde 9,5 arttı. 2018'de görülen ekonomik dalgalanma, iş yeri kapanışlarının artmasına neden oldu."

İllerde durum

İllerin nüfusuna göre geçen yıl en fazla iş yeri açılışının Muğla'da gerçekleştiğini kaydeden Palandöken, bu ili Burdur, Çanakkale, Antalya ve Uşak'ın izlediğini aktardı.

Palandöken, nüfusuna göre en az iş yeri açılışının ise İstanbul'da görüldüğünü, bu kentin ardından Muş, Şırnak, Batman ve Diyarbakır'ın sıralandığını bildirdi.

En çok iş yeri açılışı yapılan meslek kolunun geçen yıl 21 bin 836'yla bakkal, büfe ve market işletmeciliği olduğunu belirten Palandöken, "Bu işletmeleri 20 bin 493 ile lokantacılık faaliyetleri, 13 bin 155 ile kahvehane, kıraathane ve çay ocağı işletmeciliği, 9 bin 748 ile servis aracı işletmeciliği ve 9 bin 62 ile şehirler arası yük taşımacılığı izledi." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA