2018'de En Az İki Yeni Blackberry

BlackBerry markası uzunca bir süre durgun görünüyordu ama KEYone ve Motion gibi Android'li cihazlarla marka yeniden bazı kullanıcıların inancını kazanmaya başladı. Uzun süreli fanlardan ve diğer akıllı telefonlardan BlackBerry'e geçen kullanıcılardan gelen güçlü geri-bildirimler üzerine, TCL'nin BlackBerry Mobile'i 2018'de en az iki akıllı telefon çıkarmaya söz verdi. Bahsettiğimiz cihazlar yalnızca farklı renk türleri değil, bunlar tamamen yeni cihazlar olacaklar ve ikisi de BlackBerry'nin imza özelliği olan fiziksel klavyeleri barındıracaklar.

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BlackBerry Mobile'ın Genel Cihaz Portfolyosu Başkanı Gareth Hurn, şöyle diyor: "Klavye piyasasını büyüteceğimiz konusunda kendimize güvenimiz tam."

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Cihazların detayları hakkında ise BlackBerry henüz çok bir şey açıklamamayı tercih ediyor.