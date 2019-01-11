2018'de 345 Bin Yemenliye Acil Yardım- Lübnan'daki Arsel Kampı İçin Acil Yardım Çağrısı

- 2018'de 345 bin Yemenliye acil yardım

Lübnan'daki Arsel Kampı için acil yardım çağrısı

SANA - 21 milyon insanın gıda sıkıntısı çektiği, 10 milyon insanın da acil yardıma ihtiyaç duyduğu Yemen'de 2018 yılı içerisinde yaklaşık 345 bin yardıma muhtaç insana acil yardım ulaştırıldı.

Yemen'de insani kriz ölümcül boyutlara ulaştı. 27,4 milyon nüfus sahip ülkede 21 milyon insan gıda sıkıntısı çekerken, 10 milyon insan acil yardıma muhtaç durumda. Çatışma, açlık, kolera ve çeşitli salgın hastalıklar nedeniyle şu ana kadar binlerce insan öldü. Uluslararası raporlara göre, Yemen'de ölen çocukların sayısı 85 bine ulaştı. İç savaşta ölenlerin sayısı ise 16 bin civarında, 3 milyon insan da evini terk etmek zorunda kaldı. Sağlık sisteminin de çöktüğü ülkede 14.8 milyon insan, sağlık hizmetine ulaşmakta büyük zorluk yaşıyor. Çocuklar, çatışma ve yetersiz beslenmeye bağlı hastalıklardan dolayı hayatlarını kaybediyor.

26 bin gıda paketi

Krizin başladığı ilk günden bu yana Yemen'deki çalışmalarını sürdüren İHH İnsani Yardım Vakfı, 2018 yılı içerisinde 343 bin 199 mağdur ve mazluma acil yardım ulaştırdı. Bu kapsamda bölgede 26 bin 43 gıda paketi dağıtımı gerçekleştirildi. 2000'li yılların başından beri faal olarak çalıştığı Yemen'de İHH, 2018 yılında; gıda, barınma, sağlık, eğitim, su, hijyen, dini ve kültürel faaliyetler gibi alanlarda faaliyet yürüttü.

Yemenli yetimlere özel destek

Yetim Sponsorluk Sistemi ile Yemenli 5 bin 52 yetimin hamiliğini üstlenildi. Vakıf, 120 yetim ailesine adak/akika yardımında bulunurken 2 bin 361 yetime de bayramlık kıyafet hediye etti. Yetim Ailelerini Kalkındırma Projeleri kapsamında ise, Yemenli 15 aileye güneş enerjili dikiş makinesi alımı, 17 aileye sağmal inek alımı ve 14 aileye de yedişer küçükbaş hayvan alımı gerçekleştirdi.

"Yemen'de ishal bile ölümcül hastalık"

İHH Medya'dan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Serkan Nergis, "Yemen'e gittiğimde karşımda ölü bir ülke vardı" dedi. En büyük sıkıntının yetersiz ve sağlıksız beslenme olduğunun altını çizen Serkan Nergis, şunları söyledi:

"Ülkenin büyük kısmı hala kuşatma altında. Bölgelere ilaç ulaşmadığı için hastaneler de yetersiz kalıyor. Hastanelerin -özellikle çocukların- durumu çok kötü. Sağlık merkezlerinin çoğunu çocuklar doldurmuş. 4 aylık olmasına rağmen iki kilo yedi yüz gram Malik, bütün durumu özetler gibiydi. Hastanelerdeki durum Aden sokaklarında da vardı. Mahalle aralarında yardım dağıtırken bitap düşmüş bir çocukla karşılaştık. Doktorlar bölgede yaygın olan ishale yakalanırsa ölebileceğini söyledi. Yemen'de ishal bile ölümcül hastalık. Kamplarda dağıtım yaparken birçok şeyle karşılaştık. En çok etkilendiğim olaysa önünden geçerken farkettiğim küçücük bir çadırdı. Çadırda 8 kişinin kaldığını öğrendiğimde şaşkınlığım daha da arttı. Aile 3 yıl önce çatışmalardan kaçıp bir kampa yerleşmiş. Orada da çatışma çıkınca Taiz'e gelmişler. 1 yıldır bu çadırda yaşam mücadelesi veriyorlar."

Arsel için acil yardım çağrısı

Lübnan'ın kuzeydoğusundaki Arsel bölgesinde, Suriyeli mültecilerin barındığı kamplar tamamen kar altında kaldı. Donarak ölümlerin yaşanabileceği bölgeden, yardım çağrıları yükseliyor. Suriyeli mültecilerin yoğunlukta yaşadığı, 2 bin rakımıyla Lübnan'ın en yüksek bölgesi olan Arsel'de mülteciler yoğun kar yağışı ve şiddetli soğuk nedeniyle çok zor günler geçiriyor. Bölgeden yardım çağrılarının yükseldiği 35 bin nüfuslu mülteci kampına yönelik acil yardım çalışması başlatıldı.

Acil olarak gıda, battaniye ve mazota ihtiyaç var

Aşırı soğuklarla birlikte meydana gelen fırtına nedeniyle mültecilerin çadırları ciddi zarar görüyor. Bu sebeple kampta yaşayan mülteciler ve bölge halkı acil kış yardımına ihtiyaç duyuyor. Bölgede acil olarak gıda, battaniye ve mazota ihtiyaç var.

Kaynak: İHA