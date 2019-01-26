2018'de 3 milyar liralık kaçak mal yakalandı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Gümrük Muhafaza ekiplerinin operasyonları sonucu 2018 yılında toplam 3 milyar 34 milyon liralık kaçakçılık olayının ortaya çıkarıldığını, 46 ton 341 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini bildirdi.

2018'de 3 milyar liralık kaçak mal yakalandı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Gümrük Muhafaza ekiplerinin operasyonları sonucu 2018 yılında toplam 3 milyar 34 milyon liralık kaçakçılık olayının ortaya çıkarıldığını, 46 ton 341 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini bildirdi.

Kaynak: Dunya.com

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