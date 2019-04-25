2018'de 12 Milyon Hektar Tropikal Orman Yok Edildi

World ressources institute (WRI) tarafından yayınlanan rapora göre 2018 yılında dünya genelinde 12 milyon hektar tropikal ormanlık alan yok oldu.

Global Forest Watch öncülüğünde hazırlanan raporda yok olan ormanlık alanların 3,4 milyon hektarının iklim ve biyo-çeşitlilik için bakir ormanlar olduğu belirtiliyor. Euronews.com'da Görüntüle