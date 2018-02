CARMEDYA – 2018 Dacia Duster Türkiyede ne kadara satılacak? Yeni bir dış görünüme ve yeniden tasarlanmış bir iç mekana sahip olan Yeni Dacia Duster, 1 Mart 2018 tarihinde Türkiye"de satışa sunuluyor. Yeni Dacia Duster 70 bin 900 TL"den başlayan fiyatlarla satışa çıkıyor. Yeni Duster ile firma bir ilk gerçekleştiriliyor: e-ticaret ile online satış. Yüz müşteri, Yeni Duster"ı, pazara sunulmadan önce satın alma ayrıcalığına sahip oluyor.

2018 Dacia Duster Türkiyede ne kadara satılacak?



Güçlü karakterini vurgulayan daha belirgin hatlara sahip dış tasarımı ve müşterilerine kalite ile konforu bir arada sunan iç tasarımı ile Yeni Duster"ın, gerçek bir SUV"un konforunu ve off-road becerisini bünyesinde barındıran 4×2 ve 4×4 versiyonları bulunuyor. Yepyeni iç mekan tasarımı ve ergonomik olarak geliştirilmiş sürüş konumu ile Yeni Duster"da yolculuklar daha konforlu hale geliyor. Ayrıca geliştirilmiş ses yalıtımı da iç mekanda algılanan sesleri yarı yarıya azaltıyor.

Motor seçenekleri arasına yeni 1.2 TCe 125 bg (4×2) benzinli motoru da ekleyen Yeni Duster, Türkiye"de bütün müşterilerinin talebine cevap verebilecek iki benzinli, iki dizel olmak üzere dört motor seçeneği ile satışa sunuluyor. (Benzinli&manuel: 1.6 SCe 115 bg-4×2 & 1.2 TCe 125 bg-4×2/ Dizel manuel&EDC: 1.5 dCi 90 bg- 4×2 ve 1.5 dCi 110 bg EDC-4×2 ve 1.5dCi 110 bg manuel 4×4)

Comfort ve Prestige olmak üzere iki donanım seviyesi ile pazarda yerini alan Duster, yeni konfor ve güvenlik ekipmanlarına sahip. Otomatik klima, otomatik yanan farlar, 360° kamera, Eller Serbest Dacia Kart Sistemi, perde hava yastıkları, elektrik takviyeli direksiyon, Kör Nokta Uyarı Sistemi, 4×4 Bilgilendirme Ekranı, bel destek ayarlı yeni koltuklar ve Yokuş İniş Destek Sistemi Duster"da sunulan yenilikler arasında yer alıyor.

Lansman renkleri Atacama turuncu ve bej, Yeni Duster"ın renk skalasına ekleniyor.

Yeni Duster ile bir ilk: e-ticaret ile online satış. Yüz müşteri, Yeni Duster"ı, pazara sunulmadan önce satın alma ayrıcalığına sahip oluyor.

Yenilenen tasarım ve konforlu iç mekan



Krom radyatör ızgarası, otomobilin en uç köşelerinde yer alan ön farlara kadar uzanarak otomobilin daha geniş görünmesini sağlıyor. Model, üçe bölünmüş LED gündüz farlarını da içeren yeni far imzası ile dikkat çekiyor.Geniş arka kısım ise otomobile ayırt edici bir duruş kazandırıyor. Yeni Duster"da Dacia"nın dört kareden oluşan arka farları otomobilin uç köşelerinde yer alıyor.

Yeni Duster"ın ilk göze çarpan iyileştirilmiş iç mekan ve yeniden tasarlanmış gösterge paneli oluyor.

Yeni gösterge paneli, SUV dünyasıyla uyumlu olarak daha cömert ölçülere sahip. Orta konsol önünde 74 mm daha yüksek konumlandırılmış MediaNav Multimedya Sistemi, sürücülere kısa görüş mesafesi sunarak kolay erişim imkanı sağlıyor. Otomatik klima kontrolü için sunulan üç adet klima kumanda düğmesi, gösterge panelinin üstünde yer alan havalandırmaları kontrol ediyor.

Orta konsol paneli, kullanıcı dostu ve modern piyano tuş takımı ile yenilendi. Konumu değiştirilmiş el freni sayesinde yeni orta konsol, oldukça iyi biçimde konumlandırılmış 4×4 kumandası ile birlikte daha fazla ek saklama alanı yaratıyor.

Farklı motor seçenekleri



Yeni Duster, Türkiye"de müşterisinin tüm taleplerine cevap vermek üzere iki benzinli iki dizel olmak dört farklı motor seçeneği ile satışa sunuluyor. 1.6 SCe 115 bg (4×2) ve ilk kez sunulan 1.2 TCe 125 bg (4×2) benzinli motor manuel versiyonların yanı sıra 1.5 dCi 90 bg (4×2) ve 1.5 dCi 110 bg (4×2 manuel ve EDC & 4×4) dizel motor manuel vites seçeneğine sahip.

Yolda ve arazide daha konforlu bir SUV

Yeni Dacia Duster, yolda ve arazide sürüşü kolaylaştıran yeni sürüş destek sistemleri ve ekipmanlarını bünyesinde barındırıyor.

Duster"da, yeni elektrik takviyeli direksiyon bulunuyor. Direksiyonu döndürmek için gereken gücün yüzde 35 oranında azaltılması, özellikle park etme sırasında kolaylık sağlıyor. Dönüş çapının yüzde 6 oranında azaltılması ile birlikte şehirlerde, yüksek hızlarda ve virajlı yollarda daha hızlı bir direksiyon tepkisi ve gelişmiş manevra kabiliyeti sağlanıyor. Duster, otoyolda daha güvenli bir sürüş için araç hızına göre direksiyon takviyesi oranını değiştiren bir sistem içeriyor. Bu, özellikle arazi koşullarında da sürüşü kolaylaştırıyor.

Yeni Duster, ön, arka ve yanlarda olmak üzere dört kameradan oluşan 360° görüş kamera sistemine sahip. Sistem, sürücünün araç çevresindeki alanı görmesini sağlayarak park etmeyi kolaylaştırıyor. Ön tekerleklerin açısının rahat görülebilmesi için yan aynaların altına yerleştirilmiş kameralar bulunuyor.

Artırılmış güvenlik



Otomobil, güvenlik konusunda da yenilenmiş ekipmanlara sahip. İlk kez standart olarak sunulan yeni perde hava yastıklarının yanı sıra üst donanım seviyesinde opsiyon olarak sunulan Kör Nokta Uyarı Sistemi. Hız ayar ve sınırlayıcı, otomatik yanan farlar gibi faydalı sürüş destek sistemleri ise ek güvenlik sağlıyor. Ayrıca güçlendirilmiş şasi, yeni koltuk yapısı, arkadan darbede yüksek koruma sağlayan yeni, daha büyük. Daha kalın ön baş destekleri, ön ve arka yan koltuklar için ön gergili emniyet kemerleri ve I-Size özellikli çocuk koltukları için yeni bir isofix bağlantısı, yolcuların korunmasına yardımcı olacak ekipmanlar ile birlikte sunuluyor.

Yolda ve arazide daha konforlu bir performans sunan Yeni Duster, 4×4 versiyonunda Yokuş İniş Destek Sistemi ve 4×4 Bilgilendirme Ekranı gibi yeniliklere sahip. 360° kamera, otomatik klima ve Eller Serbest Dacia Kart Sistemi opsiyon olarak müşterinin beğenisine sunulan ekipmanlar olarak göze çarpıyor.

Yeni Duster 4 farklı donanım ile geliyor



Comfort standart donanım: LED dış aydınlatmalar, ESC + HSA, ABS + AFU, 6 adet hava yastığı (ön, yan, perde), hız ayar ve sınırlayıcı, otomatik yanan ön farlar, ön sis farları, HDC (Yalnızca 4×4 versiyonda), elektrik takviyeli direksiyon, stop&start sistemi, 16 inç çelik jantlar

Opsiyon: Dacia MediaNav Multimedya sistemi, 16 inç alüminyum alaşımlı jant, metalik renk

Prestige standart donanım: Comfort donanım seviyesine ek olarak; elektrikli yan aynalar ve arka camlar, arka park sensörleri, sürücü tarafı kol dayama, deri direksiyon, sürücü bel destek ayarı, yüksekliği ve derinliği ayarlanabilir direksiyon, 16 inç alaşımlı jantlar

















