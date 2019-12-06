2018'da küresel ısınmaya en fazla neden olan aktörler arasında Türkiye 15. sırada

06.12.2019 17:13 | Son Güncelleme: 06.12.2019 17:13

Son veriler Avrupa Birliği'nin (AB) Çin ve Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) ardından hala en çok sera gazı emisyonu üreten üçüncü aktör olduğunu gösteriyor. Türkiye ise dünya sıralamasında ilk 20'de yer alıyor ve 15. sırada bulunuyor.



2018'e ait olan veriler Birleşmiş Milletler (BM) Madrid İklim Zirvesi'nde (COP25) sunulmak üzere Global Carbon Project (Küresel Karbon Projesi - GCP) tarafından çarşamba günü yayınlandı. Euronews.com'da Görüntüle