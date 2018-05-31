2018 Bulgari Çağdaş Sanat Ödülü Roma'da Sahibini Bulacak

Dünyanın en prestijli çağdaş sanat ödüllerinden biri olan MAXXI Bulgari ödülü bu yıl İtalyan Ulusal Müzesi ile işbirliği içinde gerçekleştirilen sergi sonunda sahibini bulacak. Ödül için üç finalist yarışıyor.

Author: euronews-tr

Tags: Modern sanat Posted: 31 mei 2018