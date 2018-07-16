2018 Avrupa'nın En İyi İş Meleği Ödülü Ahu Büyükkuşoğlu Serter'e Verildi!

Her sene Avrupa'nın en büyük uluslararası iş meleği etkinliklerinden biri olan Avrupa Melek Yatırımcılar Ağı Kongresi (EBAN Congress) bu sene 25-26 Haziran tarihleri arasında Sofya'da düzenlendi. Dünyanın önde gelen melek yatırımcı ve yatırımcı ağlarının katılımı ile gerçekleşen kongrenin gala gecesinde yatırımcılara ödüller de verildi. Avrupa Birliği desteği ile kurulan LEAN in EU Business Women Angels Community tarafından ödül kategorisine bu yıl eklenen "Yılın En İyi İş Meleği Ödülü" için dünyanın dört bir yanından yatırımcılar değerlendirildi. Ödüle; yatırım dünyasına katkıları olan, kadının iş dünyasında güçlenmesine destek veren ve sektörde çeşitliliği sağlamak için katılımı teşvik eden kadınlar aday olarak gösterildi. Kadınların hem girişimci, hem de yatırımcı tarafta güçlendirilmesine yönelik çalışan Arya Kadın Yatırım Platformu'nun Kurucusu ve Türkiye'nin önde gelen melek yatırımcılarından Ahu Büyükkuşoğlu Serter "2018 Avrupa'nın En İyi İş Meleği" seçildi. Ödül töreninde ayrıca Yaşam Boyu Başarı Ödülü de telekom ve uzay teknolojileri alanında dünyanın önde gelen seri girişimci ve melek yatırımcılarından eski EBAN başkanı Candace Johnson'a verildi.

AHU BÜYÜKKUŞOĞLU SERTER: KADIN ÇOK ÖNEMLİ AMA GÖZ ARDI EDİLMİŞ BİR YATIRIM FIRSATIDIR

Ahu Büyükkuşoğlu Serter, "Kadınların; toplumda ve çalıştıkları şirketlerde aktif olarak yer almasıyla, bulundukları alanları iyileştirirken, kadın yatırımcılarla birlikte yatırım dünyası da gelişiyor. Kadınların yatırım dünyasında yer almaları ve yatırım yapmaları için onları teşvik etmek adına birçok çalışma yürütmek benim için bir mutluluk. Bütün renklerin bir arada var olabilmesinin gücünü ve kız kardeşliğin önemini vurgulamaya ve bu yöndeki çalışmalara devam edeceğim. Mükemmel olmak zorunda değiliz, özellikle kadınların çok hissettiği mükemmel olma beklenti ve baskısından kurtulmamız gerekiyor. Kadın çok önemli, ama göz ardı edilmiş bir yatırım fırsatıdır" dedi.