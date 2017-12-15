2018 asgari ücret son durum nedir? Asgari ücret 2018 son dakika güncel maaşlar ne kadar

Hem çalışanların hem de işverenlerin merakla beklediği asgari ücretle ilgili sona gelindi. 15 Aralık'ta yani yarın ikinci kez toplanacak olan asgari ücret ne kadar olacak merak konusu. Gelin hep birlikte asgari ücret açıklamalarına bakalım. İşçi sendikası, işveren sendikası ve Çalışma Bakanlığı 15 Aralık'ta ikinci toplantıyı yapacak. Bakalım asgari ücret 2018'de ne kadar olacak! Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından tespit edilen bu ücretler "işçilere normal bir çalışma günü karşılığı ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeydi karşılamaya yetecek ücret"dir. Bir başka anlatımla Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun belirlemiş olduğu ve belirlemenin özelliği alınan kararda açıklanmış olmasına rağmen fiiliyatla ele geçen net asgari ücret bu tanımlamaya uymadığı gibi işverene maliyeti de bu tanımlamanın dışında kalmaktadır.



ASGARİ ÜCRET BİN 400 TL'NİN ALTINA DÜŞECEK Mİ?

Asgari maaş ve vergi dilimine girmesi konusunda daha önce yapılan çalışmalardan bahseden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, asgari ücretin ülkemiz açısından da hassas bir konu olduğunu bildirdiği açıklamasında, "Başbakanımızın asgari ücret tespit edildiği zaman yılbaşında zaten bir açıklaması vardı. 'Asgari ücretli kardeşlerimiz ocak ayında ne alıyorsa aralık ayında da bu ücreti net olarak almaya devam edecekler' diye. Bugüne kadar AK Parti olarak bütün verdiğimiz sözlerin arkasında durduk. Asgari ücret konusu da ülkemiz açısından hassas bir konu" dedi.

15 ARALIK'TA TOPLANTI VAR

İşçi sendikası, işveren sendikası ve Çalışma Bakanlığı 15 Aralık'ta ikinci toplantıyı yapacak. Bakalım asgari ücret 2018'de ne kadar olacak!

Maliye Bakanlığı'ndan asgari ücret kararı

Buna göre aradaki tutar çalışanların asgari geçim indirimine ayrıca ilave edilecek. Geçtiğimiz günlerde Meclis'te kabul edilen torba yasa ile asgari ücretin 1404 lira altına düşmesi sorununa Asgari Geçim İndirimi (AGİ) ile çözüm getirilmişti.

Maliye Bakanlığı da düşüşün asgari geçim indirimi yoluyla telafisine yönelik olarak yapılan yasal düzenlemenin uygulama esaslarını belirledi. Resmi gazete'nin bugünkü sayısında yer alan gelir vergisi genel tebliğine göre, 2017 yılı Ocak ayında ilişkin ödenen net ücretin altında kalanlara, bu tutar ile 2017 yılı Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin olarak aylık hesaplanan net ücreti arasındaki fark tutar, ücretlinin asgari geçim indirimine ayrıca ilave edilecek.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

2018 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu başkanlığında başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Reşat Moralı Salonu'ndaki toplantıda, işçi tarafını Türk-İş, işveren tarafını ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil ediyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Ahmet Erdem, Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder'in de katıldığı toplantıda, Türk-İş heyetine Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, TİSK heyetine ise Genel Sekreter Akansel Koç başkanlık ediyor.

Halen bekar bir işçi için vergiler ve kesintiler düştüğünde net bin 404 lira 6 kuruş olarak uygulanan asgari ücret yaklaşık 7 milyon çalışanı doğrudan ilgilendiriyor.

Bakanlık olarak iki kesim arasında diyalogun ve iş birliğinin geliştirilmesi noktasında ana aktör olduklarını belirten Sarıeroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bu anlamda Asgari Ücret Tespit Komisyonumuz, üçlü yapısıyla çok önemli bir sosyal diyalog mekanizmamızdır. Bu mekanizmanın getirdiği diyalog, karşılıklı anlayış, uzlaşı kültürü çalışma barışımız açısından da çok kıymetli. Çalışma barışını koruyabildiğimiz ve güçlendirebildiğimiz ölçüde ekonomimiz güçlenir, üretimiz ve büyüyemiz artar. 15 yılda bu hassasiyetle Asgari Ücret Tespit Komisyonumuzda çalışmalar yürütülüyor."- "Milletimize hizmet etmek için var gücümüzle çalışıyoruz"

Bakan Sarıeroğlu, ülkenin çok hassas dönemlerden geçtiğini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İçeride ve dışarıda yaşadığımız gelişmeler, ortaya çıkan kirli ittifaklar bizi her zamankinden daha çok bir olmaya, iri olmaya ve diri olmaya mecbur kılıyor. Birliğimiz ve beraberliğimiz bizim en büyük teminatımızdır. Hamdolsun milletimiz söz konusu vatanımız olunca, söz konusu devletimiz olunca şimdiye kadar hiçbir fedakarlıktan kaçınmadı. Biz de AK Parti hükümetleri olarak 15 yıldır milletimize hizmet etmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine 80 milyon vatandaşımızın hayatına dokunan, refahlarını artıran, geleceğe umutla bakmalarını sağlayan birçok reforma imza attık. Bundan sonrada milletimize hizmet etmek için işçisinden çiftçisine, esnafından işverenine, emeklisinden kadınına, gencine, çocuğuna kadar toplumun her kesimine hayatına dokunacak, onların geleceğe umutla bakmasını sağlayacak çalışmaların içerisinde olmaya devam edeceğiz."

Türkiye'nin hayalleri ve geleceğe dair hedefleri bulunan büyük bir ülke olduğunu dile getiren Sarıeroğlu, "Birileri hızımızı kesmeye çalışıyor olabilir, birileri kumpaslar kurmaya çalışabilir ama hiç kimse başaramayacak. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Başbakanımızla birlikte AK Parti hükümeti olarak var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. O büyük hedeflere ulaşmak için yolumuza milletimizle birlikte devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Asgari ücret konusunda büyük bir titizlik içerisinde davrandık"

Asgari ücretin çalışma hayatının en temel unsurlarından biri olduğunu belirten Sarıeroğlu, asgari ücretin çalışanlara ödenecek en düşük seviyeyi belirten sosyal bir politika aracı olduğunu vurguladı.

Hükümet olarak görevlerinin hem işçi hem işveren tarafından meseleye bakarak en doğru sonucun hayata geçirilmesine garantörlük olduğunu dile getiren Sarıeroğlu, şöyle konuştu:

"Emekçilerimizin hak kaybına uğramamasını sağlarken, işverenlerimizin de piyasa koşulları karşısında rekabet edebilirliklerini teminat altına almak. Hükümet olarak biz bu görevi yerine getirirken işçi ve işverenlerimizde de fedakarlık bekliyoruz. Çünkü karşılıklı fedakarlık birlikte kazanmayı getirir. Fedakarlık özellikle altını çizdiğim gibi birbirini hak ve hukukunu gözetmeyi gerektirir. Bu konuda 15 yıldır AK Parti olarak asgari ücret konusunda, işçi ve işverenin hak ve hukukunu korunma konusunda büyük bir titizlik içerisinde davrandık. Söz konusu asgari ücret olunca asla popülist bir tavır ve tutum içerisinde olmadık, bundan sonra da olmayacağız."