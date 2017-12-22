2018 Asgari ücret ne kadar olacak? Kritik asgari ücret toplantısı bugün yapılacak! Asgari ücret zammı için milyonlarca işçinin merakla beklediği toplantı, bugün gerçekleştirilecek. Peki 2018 asgari ücret ne kadar olacak? İşte asgari ücret hakkında son gelişmeler.

Milyonlarca işçi, asgari ücret zammının belli olması için yapılan Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı'na gözünü dikti. Taraflar anlaştığı takdirde, bugün yapılacak toplantıda asgari ücret belli olacak ve milyonlarca işçinin beklediği rakamlar açıklanacaki. Peki 2018 asgari ücret ne kadar olacak? İşte konuyla ilgili son gelişmeler.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK? (2018)

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2018'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme görüşmeleri kapsamında üçüncü toplantısını bugün yapacak. Toplantıda işçileri temsil eden Türk-İş'in net bin 893 lira 90 kuruşluk teklifine karşı, işveren temsilcisi Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun (TİSK) teklifini sunması bekleniyor.



Doğrudan 6 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinin üçüncü toplantısı bugün TİSK'in ev sahipliğinde yapılacak.

Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder başkanlığında toplanacak komisyonda, işçileri temsil eden Türk-İş heyetine Nazmi Irgat, işverenleri temsil eden TİSK heyetine ise Akansel Koç başkanlık edecek.

Türk-İş'in ev sahipliğinde geçen hafta yapılan ikinci toplantıda, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) uzmanları, bir kişinin asgari geçim endeksinin Kurum tarafından bin 893 lira 90 kuruş olarak hesaplandığını Komisyonla paylaşmıştı.

Bu rakam üzerine Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, düzenlediği basın toplantısında, "Bizim resmi talebimiz, 2018 yılında net bin 893 lira 90 kuruş. Bu rakamı bize versinler, hemen buna imza atalım." diyerek tekliflerini kamuoyuna duyurmuştu.

Türk-İş'in bu teklifine karşı, gözler bugün yapılacak üçüncü toplantıda işverenleri temsil eden TİSK'in yapması beklenen teklifine çevrildi.



Asgari ücretin yılın tamamı yerine altışar aylık dilimler halinde belirlenmesini isteyen TİSK, yeni asgariücrette enflasyon verileri dışında işsizlik oranları, ekonomik riskler ve rekabet gücünün de dikkate alınması gerektiği görüşünde.

TÜİK BİR KİŞİNİN ASGARİ GEÇİM TUTARINI PAYLAŞTI

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun, 2018'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme görüşmeleri kapsamında ilk toplantısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde 1 Aralık'ta yapılmıştı.

Bu toplantıya başkanlık yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Bu yılki toplantımızda bu üçlü istişare ve karar mekanizmasını en etkin şekilde işletip, yine ülkemiz için ortak bir zeminde, ortak sonuçla mutabık olacağımızı umuyorum." ifadesini kullanmıştı.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Komisyon'un ikinci toplantısı ise 15 Aralık'ta Türk-İş'in ev sahipliğinde gerçekleştirilmişti.

Ekonomi Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı uzmanlarının ülke ekonomisiyle ilgili veriler sunduğu bu toplantıda, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bir kişinin asgari geçim tutarının bin 893 lira 90 kuruş olduğunu Komisyonla paylaşılmıştı.



ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücret, yasa gereği beşer işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan AsgariÜcret Tespit Komisyonunca belirleniyor. Bu komisyonda, en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için işçi tarafını Türk-İş temsil ederken, işveren tarafı adına masaya TİSK oturuyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında yapılan ilk toplantının ardından komisyon, işçi ve işverenin ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanıyor. Komisyon, son toplantısını yine Bakanlık'ta yapıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın, çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NET BİN 404 LİRA

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için brüt bin 777 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net bin 404 lira 6 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediğinden net bin 510 lira 87 kuruş olarak hesaplanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 2 bin 88 lira 56 kuruşu (işverene maliyet tutarında sosyal güvenlik primindeki yüzde 5 oranındaki indirim dikkate alınmış ve 100 lira/ay teşvik indirimi hariç) buluyor. Bunun bin 777 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 275 lira 51 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 35 lira 55 kuruşunu işverene ait işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.