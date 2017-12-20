2018 Asgari ücret ne kadar olacak? - İşte asgari ücret tahmini zam oranı! 2018 Asgari ücret ne kadar olacak? sorusu bu sıralar gündemden düşmüyor. Milyonlarca kişi bu habere kilitlenmiş durumda. Önce Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu sonra da Başbakan'ın asgari ücret açıklamaları gündemi hareketlendirdi. İşte Asgari ücrette son durum...

Asgari ücretin ne kadar olacağını merakla bekleyen milyonlarca işçi, konuyla ilgili olarak internet üzerinde sık sık "asgari ücret zammı" ve "asgari ücret ne kadar olacak?" aramalarını yapıyor. 2018 yılında asgari ücret zammı için Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan çıkacak olan karar bekleniyor. Asgari ücretle ilgili Türk-İş tarafından bin 893 lira olması yönünde talep edilmişti. İşte detaylar.

Asgari ücret, geçtiğimiz yıl 29 Aralık'ta yapılan 4. Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı'nın ardından belli olmuştu. Toplantının ardından açıklama yapan dönemin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, asgari ücretin 1404 TL olduğunu duyurmuştu.



Asgari ücret için son iki gün kaldı

Milyonlarca işçi, asgari ücret zammı için heyecanla bekliyor. Konuyla ilgili olarak geçtiğimiz günlerde Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2 kere toplanmış ancak henüz asgari ücretin ne kadar olacağı belli olmamıştı.

Gelişmeleri yakından takip eden milyonlarca işçi, asgari ücret zammı için şimdi 3. Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı'nı bekliyor. İşçilerin merakla beklediği 3. Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı 22 Aralık 2017 tarihinde saat 15:00'te TİSK'te gerçekleştirilecek.

Bakan Sarıeroğlu, komisyonun ikinci toplantısının Türk-İş, üçüncü toplantısının TİSK, dördüncü ve son toplantısının ise yine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde yapılacağını bildirmişti